Тотти: «На месте руководства «Ромы» я бы удержал Спаллетти на посту главного тренера»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти отметил, что на месте руководства римлян он бы постарался продлить соглашение с главным тренером Лучано Спаллетти, а также поделился планами на ближайшее будущее. Напомним, что нынешний контракт наставника рассчитан до завершения сезона.

«На месте руководства я бы удержал Спаллетти на посту главного тренера. Он – будущее «Ромы».

Чем я буду заниматься через год? Я бы мог стать директором «волков», продолжать играть или переквалифицироваться в агента и искать новых чемпионов. У меня есть немного опыта в футболе», – сказал Тотти.

Спаллетти возглавил римлян 13 января 2016 года. Напомним, что 58-летний специалист уже руководил «джаллоросси» с июня 2005 по сентябрь 2009 года, дважды завоевав с ними Кубок Италии (сезон-2006/07, 2007/08) и Суперкубок страны (2007).