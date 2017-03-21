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    Тотти: «На месте руководства «Ромы» я бы удержал Спаллетти на посту главного тренера»

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти отметил, что на месте руководства римлян он бы постарался продлить соглашение с главным тренером Лучано Спаллетти, а также поделился планами на ближайшее будущее. Напомним, что нынешний контракт наставника рассчитан до завершения сезона.

    «На месте руководства я бы удержал Спаллетти на посту главного тренера. Он – будущее «Ромы».

    Чем я буду заниматься через год? Я бы мог стать директором «волков», продолжать играть или переквалифицироваться в агента и искать новых чемпионов. У меня есть немного опыта в футболе», – сказал Тотти.

    Спаллетти возглавил римлян 13 января 2016 года. Напомним, что 58-летний специалист уже руководил «джаллоросси» с июня 2005 по сентябрь 2009 года, дважды завоевав с ними Кубок Италии (сезон-2006/07, 2007/08) и Суперкубок страны (2007).

    Источник: Football Italia

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    21.03.2017 19:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 21 марта 2017, 21:40

      Послушайте мудрого человека!!!

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      Рейтинг: +284

      Kano 21 марта 2017, 19:31

      Тотти уйдет, уйдет и эпоха. Эпоха о той Серии А где были Баджо, Батистута, Дель Пиеро, Мальдини, Дзанетти...

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