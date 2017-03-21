Азмун: «Есть уверенность, что очень скоро я буду выступать в большом европейском клубе»

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун признался, что не хотел бы продолжить карьеру в «Ливерпуле». Зимой СМИ сообщали об интересе к 22-летнему игроку со стороны мерсисайдцев.

«В зимнее трансферное окно ходили слухи об интересе ко мне со стороны «Ливерпуля». Как бы там ни было, не думаю, что это было подходящее для перехода время. Вряд ли бы я играл постоянно, большую часть времени я бы полировал скамейку. Мерсисайдцам просто нужно было создать определенную глубину состава для решения задач в определенной част сезона.

У меня есть желание продолжить карьеру в топ-клубе и развиваться как игрок, поэтому к выбору подходящего для перехода момента нужно отнестись со всей серьезностью. Есть уверенность, что очень скоро буду выступать в большом европейском клубе», – приводит слова Азмуна sc.qa.

В текущем сезоне иранец принял участие в 31-м матче, записав на свой счет девять голов и три результативные передачи.