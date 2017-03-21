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  • Азмун: «Есть уверенность, что очень скоро я буду выступать в большом европейском клубе»

Азмун: «Есть уверенность, что очень скоро я буду выступать в большом европейском клубе»

21 марта 2017, 19:09
7

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун признался, что не хотел бы продолжить карьеру в «Ливерпуле». Зимой СМИ сообщали об интересе к 22-летнему игроку со стороны мерсисайдцев.

«В зимнее трансферное окно ходили слухи об интересе ко мне со стороны «Ливерпуля». Как бы там ни было, не думаю, что это было подходящее для перехода время. Вряд ли бы я играл постоянно, большую часть времени я бы полировал скамейку. Мерсисайдцам просто нужно было создать определенную глубину состава для решения задач в определенной част сезона.

У меня есть желание продолжить карьеру в топ-клубе и развиваться как игрок, поэтому к выбору подходящего для перехода момента нужно отнестись со всей серьезностью. Есть уверенность, что очень скоро буду выступать в большом европейском клубе», – приводит слова Азмуна sc.qa.

В текущем сезоне иранец принял участие в 31-м матче, записав на свой счет девять голов и три результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Азмун Сердар
Комментарии (7)
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kanav67
1490116638
Никак в Базель собрался, или в Легию?
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realitys
1490117886
Конечно Азмуна в Ростове надолго не удержать, но хотя бы побольше его погонять стоит. Игрок действительно классный, только в силу молодости не хватает спортивной мощи и стабильности. Он украшение нашего чемпионата (кстати из немногих) - это безусловно. Желаю только успеха и прогресса (против России не играть)
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Антон Конев
1490120271
davay
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compka
1490128400
АЗМУН! У тебя десять туров проявить себя во всей красе и помочь Ростову попасть в еврокубки.
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a-rakhmatov
1490149995
Азмуну нужно подтянуть игру....в этом сезоне играет не на все 100)))
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