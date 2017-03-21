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    Азмун: «Есть уверенность, что очень скоро я буду выступать в большом европейском клубе»

    Нападающий «Ростова» Сердар Азмун признался, что не хотел бы продолжить карьеру в «Ливерпуле». Зимой СМИ сообщали об интересе к 22-летнему игроку со стороны мерсисайдцев.

    «В зимнее трансферное окно ходили слухи об интересе ко мне со стороны «Ливерпуля». Как бы там ни было, не думаю, что это было подходящее для перехода время. Вряд ли бы я играл постоянно, большую часть времени я бы полировал скамейку. Мерсисайдцам просто нужно было создать определенную глубину состава для решения задач в определенной част сезона.

    У меня есть желание продолжить карьеру в топ-клубе и развиваться как игрок, поэтому к выбору подходящего для перехода момента нужно отнестись со всей серьезностью. Есть уверенность, что очень скоро буду выступать в большом европейском клубе», – приводит слова Азмуна sc.qa.

    В текущем сезоне иранец принял участие в 31-м матче, записав на свой счет девять голов и три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2017 19:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 марта 2017, 05:33

      Азмуну нужно подтянуть игру....в этом сезоне играет не на все 100)))

      3
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      Рейтинг: +1297

      compka 21 марта 2017, 23:33

      АЗМУН! У тебя десять туров проявить себя во всей красе и помочь Ростову попасть в еврокубки.

      3
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 21 марта 2017, 21:17

      davay

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      realitys 21 марта 2017, 20:38

      Конечно Азмуна в Ростове надолго не удержать, но хотя бы побольше его погонять стоит. Игрок действительно классный, только в силу молодости не хватает спортивной мощи и стабильности. Он украшение нашего чемпионата (кстати из немногих) - это безусловно. Желаю только успеха и прогресса (против России не играть)

      5
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      Рейтинг: +628

      kanav67 21 марта 2017, 20:17

      Никак в Базель собрался, или в Легию?

      0
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      ...
      Рейтинг: -36

      FatalMix > kanav67 22 марта 2017, 01:04

      бери выше - пандурий или дандолк)

      -1
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