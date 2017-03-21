Швайнштайгер: «Мой переход в «Чикаго Файр» ничем не отличается от других. Я хочу помочь проекту»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер поделился эмоциями от перехода в «Чикаго Файр». Напомним, немцу осталось пройти медосмотр и получить рабочую визу в США.

Всю свою карьеру я искал варианты, где бы мое нахождение могло не только оказать положительный эффект, но и где бы я мог помочь добиться чего-то серьезного. В этом плане мой переход в «Чикаго Файр» ничем не отличается от других. Благодаря беседам с генеральным менеджером Нельсоном Родригесом и главным тренером Велько Пауновичем я убедился, что у клуба есть видение, проект, и я хочу помочь им с этим проектом», – сказал Швайнштайгер в интервью Chicago Tribune.

Ранее в СМИ появилась информация, что контракт 32-летнего футболиста с американским клубом будет заключен по схеме «1+1» с зарплатой в 4,5 миллиона долларов в год.