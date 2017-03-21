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    Ари отказался от предложений из Китая ради «Локомотива»

    Нападающий «Краснодара» Ари, выступающий на правах аренды за «Локомотив», признался что этой зимой имел предложения из Китая. Форвард подчеркнул, что принял решение остаться в России, так как хочет доказать всем, что он по-прежнему является сильным игроком.

    – Были ли у вас другие предложения в зимнее межсезонье, кроме варианта с «Локомотивом»? Ходили, например, слухи об интересе к вам со стороны ряда китайских клубов.

    – Переход в «Локомотив» произошел очень быстро. Да и мне нужно было снова доказать всем, что я по-прежнему сильный игрок. А предложения из Китая действительно были. Но играть в России мне привычнее: Москва для меня знакомый город, а «Локомотив» – сильный клуб, удовлетворяющий моим спортивным амбициям. Поэтому долго я не думал.

    – Что повлияло на ваш выбор в пользу «Локомотива»?

    – Основные факторы – это амбиции клуба и его руководства, а также то, что команда находится в Москве. Это очень важно для моей семьи.

    — Вы подписали арендное соглашение до конца сезона, но уже плотно вписались в рисунок игры своего нового клуба. Не думали о том, чтобы подписать с «Локомотивом» полноценный контракт?

    — Для начала мне нужно доказать на поле, что я ценный игрок для команды. В «Локомотиве» мне все нравится. Меня очень хорошо приняли, в команде ко мне замечательно относятся. Не могу не отметить и руководство — видно, что меня ценят. И мне, и моей семье создали максимально комфортные условия.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Ари провел 13 матчей, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Известия

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    21.03.2017 09:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 21 марта 2017, 13:01

      надо предлагать условия, чтобы не ленился

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 21 марта 2017, 11:13

      рано еще на заработки...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 21 марта 2017, 10:43

      Лучше бы в Китай перешел!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 21 марта 2017, 10:42

      В России всего 4 амбициозных команд! Это Спартак, ЦСКА, Зенит и Краснодар!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > aleks.meskini12 21 марта 2017, 18:28

      если на то пошло то в этом списке точно не должен быть Спартак !

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 21 марта 2017, 10:25

      если краснодар не станет возвращать, то надо оставлять однозначно

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 марта 2017, 09:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Умирающий лебедь.. бесперспективняк. Старый уже.

      -6
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > RedWhiteFans2 21 марта 2017, 10:25

      Ну если говорит о самедове , то да!

      3
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      Рейтинг: +1036

      овертайм > RedWhiteFans2 21 марта 2017, 10:25

      поэтому постоянно забивает спартаку))

      5
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 21 марта 2017, 09:18

      нужен контракт с ним, иначе локо снова придется искать форварда...

      0
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