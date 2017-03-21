Ари отказался от предложений из Китая ради «Локомотива»

Нападающий «Краснодара» Ари, выступающий на правах аренды за «Локомотив», признался что этой зимой имел предложения из Китая. Форвард подчеркнул, что принял решение остаться в России, так как хочет доказать всем, что он по-прежнему является сильным игроком.

– Были ли у вас другие предложения в зимнее межсезонье, кроме варианта с «Локомотивом»? Ходили, например, слухи об интересе к вам со стороны ряда китайских клубов.

– Переход в «Локомотив» произошел очень быстро. Да и мне нужно было снова доказать всем, что я по-прежнему сильный игрок. А предложения из Китая действительно были. Но играть в России мне привычнее: Москва для меня знакомый город, а «Локомотив» – сильный клуб, удовлетворяющий моим спортивным амбициям. Поэтому долго я не думал.

– Что повлияло на ваш выбор в пользу «Локомотива»?

– Основные факторы – это амбиции клуба и его руководства, а также то, что команда находится в Москве. Это очень важно для моей семьи.

— Вы подписали арендное соглашение до конца сезона, но уже плотно вписались в рисунок игры своего нового клуба. Не думали о том, чтобы подписать с «Локомотивом» полноценный контракт?

— Для начала мне нужно доказать на поле, что я ценный игрок для команды. В «Локомотиве» мне все нравится. Меня очень хорошо приняли, в команде ко мне замечательно относятся. Не могу не отметить и руководство — видно, что меня ценят. И мне, и моей семье создали максимально комфортные условия.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ари провел 13 матчей, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи.