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Ари отказался от предложений из Китая ради «Локомотива»

21 марта 2017, 09:08
10

Нападающий «Краснодара» Ари, выступающий на правах аренды за «Локомотив», признался что этой зимой имел предложения из Китая. Форвард подчеркнул, что принял решение остаться в России, так как хочет доказать всем, что он по-прежнему является сильным игроком.

– Были ли у вас другие предложения в зимнее межсезонье, кроме варианта с «Локомотивом»? Ходили, например, слухи об интересе к вам со стороны ряда китайских клубов.

– Переход в «Локомотив» произошел очень быстро. Да и мне нужно было снова доказать всем, что я по-прежнему сильный игрок. А предложения из Китая действительно были. Но играть в России мне привычнее: Москва для меня знакомый город, а «Локомотив» – сильный клуб, удовлетворяющий моим спортивным амбициям. Поэтому долго я не думал.

– Что повлияло на ваш выбор в пользу «Локомотива»?

– Основные факторы – это амбиции клуба и его руководства, а также то, что команда находится в Москве. Это очень важно для моей семьи.

— Вы подписали арендное соглашение до конца сезона, но уже плотно вписались в рисунок игры своего нового клуба. Не думали о том, чтобы подписать с «Локомотивом» полноценный контракт?

— Для начала мне нужно доказать на поле, что я ценный игрок для команды. В «Локомотиве» мне все нравится. Меня очень хорошо приняли, в команде ко мне замечательно относятся. Не могу не отметить и руководство — видно, что меня ценят. И мне, и моей семье создали максимально комфортные условия.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ари провел 13 матчей, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Весь мир Краснодар Локомотив Ари
Комментарии (10)
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lokoman92
1490077103
нужен контракт с ним, иначе локо снова придется искать форварда...
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RedWhiteFans2
1490079428
Умирающий лебедь.. бесперспективняк. Старый уже.
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овертайм
1490081147
если краснодар не станет возвращать, то надо оставлять однозначно
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aleks.meskini12
1490082169
В России всего 4 амбициозных команд! Это Спартак, ЦСКА, Зенит и Краснодар!
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aleks.meskini12
1490082182
Лучше бы в Китай перешел!!!
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84aivengo
1490084037
рано еще на заработки...
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LokoGoGo
1490090509
надо предлагать условия, чтобы не ленился
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