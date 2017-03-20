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    Анчелотти мог купить в «Реал» Суареса, но предпочел сделать ставку на Бензема

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес мог оказаться в «Реале» летом 2014 года. Сливочные могли себе позволить приобрести уругвайца у «Ливерпуля», однако нынешний главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, возглавлявший тогда мадридский клуб, отказался от услуг футболиста мерсисайдцев, решив сделать ставку на Карима Бензема.

    По мнению итальянского специалиста, француз идеально подходил в качестве партнера по атаке Криштиану Роналду. Как известно, в итоге Суарес перебрался в стан сине-гранатовых.

    В нынешнем сезоне Суарес провел 40 матчей, записав в свой актив 29 голов и 15 результативных передач. На счету Бензема 16 мячей и семь голевых передач в 36-ти встречах.

    Источник: Marca

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    20.03.2017 14:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13

      punx86 20 марта 2017, 17:46

      София Бальби: Луис всегда хотел играть в этом городе. Конечно, мы об этом особо не говорили в Уругвае, потому что он думал, что это непостижимая мечта и что он вряд ли будет играть в футбол на таком уровне. Он всегда мечтал играть за «Барсу», наверно, как и любой другой подросток.

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 20 марта 2017, 17:34

      Большая ошибка. Бензема в Реале вообще - Большая ошибка.

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 20 марта 2017, 15:13

      Статистика говорит сама за себя... Суарес 29+15 - Бензема 16+7

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