Анчелотти мог купить в «Реал» Суареса, но предпочел сделать ставку на Бензема

София Бальби: Луис всегда хотел играть в этом городе. Конечно, мы об этом особо не говорили в Уругвае, потому что он думал, что это непостижимая мечта и что он вряд ли будет играть в футбол на таком уровне. Он всегда мечтал играть за «Барсу», наверно, как и любой другой подросток.
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес мог оказаться в «Реале» летом 2014 года. Сливочные могли себе позволить приобрести уругвайца у «Ливерпуля», однако нынешний главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, возглавлявший тогда мадридский клуб, отказался от услуг футболиста мерсисайдцев, решив сделать ставку на Карима Бензема.
По мнению итальянского специалиста, француз идеально подходил в качестве партнера по атаке Криштиану Роналду. Как известно, в итоге Суарес перебрался в стан сине-гранатовых.
В нынешнем сезоне Суарес провел 40 матчей, записав в свой актив 29 голов и 15 результативных передач. На счету Бензема 16 мячей и семь голевых передач в 36-ти встречах.