Анчелотти мог купить в «Реал» Суареса, но предпочел сделать ставку на Бензема

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес мог оказаться в «Реале» летом 2014 года. Сливочные могли себе позволить приобрести уругвайца у «Ливерпуля», однако нынешний главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, возглавлявший тогда мадридский клуб, отказался от услуг футболиста мерсисайдцев, решив сделать ставку на Карима Бензема.

По мнению итальянского специалиста, француз идеально подходил в качестве партнера по атаке Криштиану Роналду. Как известно, в итоге Суарес перебрался в стан сине-гранатовых.

В нынешнем сезоне Суарес провел 40 матчей, записав в свой актив 29 голов и 15 результативных передач. На счету Бензема 16 мячей и семь голевых передач в 36-ти встречах.