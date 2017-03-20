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  • Мутко: «От сборной России жду того же, что показывали «Ростов» и «Краснодар» в Европе»

Мутко: «От сборной России жду того же, что показывали «Ростов» и «Краснодар» в Европе»

20 марта 2017, 13:39
19

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что ожидает от игроков сборной России полной самоотдачи в ближайших товарищеских матчах. Также функционер заявил, что мотивация в выступлении за национальную команду – это осознание, что ты играешь за государство, за свою страну.

«Сбор национальной команды сейчас принципиально важный. Может травмы ряда игроков не позволят им сыграть, но вместе с тем они тоже приглашены. Нынешний состав – это прообраз команды, которая должна играть на Кубке Конфедерации и на чемпионате мира.

Я жду, что мы увидим сборную России, вот и все, жду не только я, ждут все болельщики. Надеюсь, что парни, вызванные в сборную, своей самоотдачей подтвердят статус лучших игроков России. Жду того, что в своих играх показывал «Ростов» и «Краснодар» на европейской арене. А если такая самоотдача, желание выступать за сборную будет, мы будем вправе рассчитывать на определенный результат.

Были фантастические матчи в чемпионате России, например, «Локомотив»«Спартак» (1:1). Вот такого и жду, мы все ждем. А то, что сегодня называется мотивацией, это то, что должно отличать всех, кто приезжает в расположение сборной страны. И осознание, что ты играешь за государство, за свою страну», – сказал Мутко.

В пятницу, 24 марта, сборная России в Краснодаре проведет товарищеский поединок Кот-д’Ивуаром. 28 числа, во вторник, подопечные Станислава Черчесова встретятся с Бельгией в Сочи.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Кубок конфедераций Россия Краснодар Ростов Мутко Виталий
Комментарии (19)
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zatonn
1490006629
Нет, даже такого, боюсь, не дождёшься!
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la verdad
1490008003
Всем игрокам мельдония с марихуаной и будь что будет!!!:))) Хотя бы повеселимся...
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Zeff
1490008203
А чего Краснодар показал? Еле из группы вышли. С Сельтой даже борьбу не обозначили.
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kykyi
1490008907
На крупных международных турнирах футболисты рвут жилы за сборную, чтобы показать свои возможности менеджерам топ клубов. Именно в топ клубах они надеются заработать денег. Нашим футболерам незачем надрываться, они и так ЛИМИТЧИКИ. Мудко хочет от футболистов того, что он сам своим лимитом их лишил, МОТИВАЦИИ. Интересно другое, он или тупой (в чем я сомневаюсь) или дело в бабках.
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Вервольф
1490009146
Ждёт? Тут должна быть картинка со Ждуном.
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bset
1490009483
Ты своим правлением последнюю надежду отбил. Даже самые верные болельщики уже не верят
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Zeff
1490010067
Краснодар по игре должен бороться за 10-е место, потому как намного хуже Локо.
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Garrincha58
1490011318
но в сборной футболистов Ростова и Краснодара раз два и обчелся в основном там москвичи и питерские, а те уже давно в Европе обкакались
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Lev Aleks
1490011769
Конкретно мутный хуеплёт)
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MaxKlim
1490015998
Мудко оставь в покое весь спорт РФ,футбол тем более!!без Вас уважаемый уж точно хуже не будет!
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