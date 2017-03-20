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    Мутко: «От сборной России жду того же, что показывали «Ростов» и «Краснодар» в Европе»

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что ожидает от игроков сборной России полной самоотдачи в ближайших товарищеских матчах. Также функционер заявил, что мотивация в выступлении за национальную команду – это осознание, что ты играешь за государство, за свою страну.

    «Сбор национальной команды сейчас принципиально важный. Может травмы ряда игроков не позволят им сыграть, но вместе с тем они тоже приглашены. Нынешний состав – это прообраз команды, которая должна играть на Кубке Конфедерации и на чемпионате мира.

    Я жду, что мы увидим сборную России, вот и все, жду не только я, ждут все болельщики. Надеюсь, что парни, вызванные в сборную, своей самоотдачей подтвердят статус лучших игроков России. Жду того, что в своих играх показывал «Ростов» и «Краснодар» на европейской арене. А если такая самоотдача, желание выступать за сборную будет, мы будем вправе рассчитывать на определенный результат.

    Были фантастические матчи в чемпионате России, например, «Локомотив»«Спартак» (1:1). Вот такого и жду, мы все ждем. А то, что сегодня называется мотивацией, это то, что должно отличать всех, кто приезжает в расположение сборной страны. И осознание, что ты играешь за государство, за свою страну», – сказал Мутко.

    В пятницу, 24 марта, сборная России в Краснодаре проведет товарищеский поединок Кот-д’Ивуаром. 28 числа, во вторник, подопечные Станислава Черчесова встретятся с Бельгией в Сочи.

    Источник: ТАСС

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    20.03.2017 13:39
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 марта 2017, 17:30

      Ждут вылета в одной восьмой?
      Бог с тобой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      Rustam27 20 марта 2017, 16:39

      Иди на..уй го..но

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 20 марта 2017, 16:19

      Мудко оставь в покое весь спорт РФ,футбол тем более!!без Вас уважаемый уж точно хуже не будет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 20 марта 2017, 16:16

      Пока этот эффективный менеджер находится у власти, от российского спорта лучше вообще ничего не ждать, а то придется слишком часто в аптеку бегать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      СеняШахты 20 марта 2017, 15:33

      Уже не один год ждут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 20 марта 2017, 15:09

      Конкретно мутный хуеплёт)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 марта 2017, 15:01

      но в сборной футболистов Ростова и Краснодара раз два и обчелся в основном там москвичи и питерские, а те уже давно в Европе обкакались

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 марта 2017, 14:41

      Краснодар по игре должен бороться за 10-е место, потому как намного хуже Локо.

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Zeff 20 марта 2017, 16:57

      ну а кого ты из Краснодара хочешь видеть в сборной - на какой позиций

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 20 марта 2017, 14:31

      Ты своим правлением последнюю надежду отбил. Даже самые верные болельщики уже не верят

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Вервольф 20 марта 2017, 14:25

      Ждёт? Тут должна быть картинка со Ждуном.

      5
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