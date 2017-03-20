Мутко: «От сборной России жду того же, что показывали «Ростов» и «Краснодар» в Европе»

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что ожидает от игроков сборной России полной самоотдачи в ближайших товарищеских матчах. Также функционер заявил, что мотивация в выступлении за национальную команду – это осознание, что ты играешь за государство, за свою страну.

«Сбор национальной команды сейчас принципиально важный. Может травмы ряда игроков не позволят им сыграть, но вместе с тем они тоже приглашены. Нынешний состав – это прообраз команды, которая должна играть на Кубке Конфедерации и на чемпионате мира.

Я жду, что мы увидим сборную России, вот и все, жду не только я, ждут все болельщики. Надеюсь, что парни, вызванные в сборную, своей самоотдачей подтвердят статус лучших игроков России. Жду того, что в своих играх показывал «Ростов» и «Краснодар» на европейской арене. А если такая самоотдача, желание выступать за сборную будет, мы будем вправе рассчитывать на определенный результат.

Были фантастические матчи в чемпионате России, например, «Локомотив» – «Спартак» (1:1). Вот такого и жду, мы все ждем. А то, что сегодня называется мотивацией, это то, что должно отличать всех, кто приезжает в расположение сборной страны. И осознание, что ты играешь за государство, за свою страну», – сказал Мутко.

В пятницу, 24 марта, сборная России в Краснодаре проведет товарищеский поединок Кот-д’Ивуаром. 28 числа, во вторник, подопечные Станислава Черчесова встретятся с Бельгией в Сочи.