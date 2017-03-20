Семин: «Виталий Денисов избежал серьезной травмы, надеемся, к следующему туру он будет полностью готов»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о характере повреждений, полученных защитниками Ведраном Чорлукой и Виталием Денисовым в поединке 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Чорлука поехал в расположение своей сборной. Там врачи проведут обследование и будут решать, сможет ли он тренироваться и сыграть за свою команду или нет.

С Денисовым все нормально, серьезной травмы он избежал. Скорее всего, первую игру за свою сборную он пропустит, а во второй уже сможет сыграть. Надеемся, что к следующему туру чемпионата России он будет уже в оптимальном состоянии», – сказал Семин.

Ранее железнодорожники сообщили, что у Денисова обнаружено повреждение передней поверхности бедра, а Чорлука пропустит минимум две недели из-за растяжения.