Венгер решил остаться в «Арсенале»

А, я что говорил? До 2020 года!
Французский специалист Арсен Венгер передумал покидать пост главного тренера «Арсенала». Ранее он рассчитывал покинуть лондонский клуб по окончании текущего сезона. Известно, что руководство «Арсенала» рассматривало вариант с назначением на пост главного тренера команды Томаса Тухеля, который работает в дортмундской «Боруссии».
Стоит отметить, что в последних девяти матчах во всех турнирах «канониры» проиграли в шести из них. В Премьер-лиге команда опустилась в турнирной таблице на шестое место. Все это привело к тому, что Венгер изменил свое решение об уходе.
Предполагается, что Венгер может продлить свой действующий контракт с «Арсеналом» еще на один сезон.
Фанаты «Арсенала» заказали два самолета. Один – в поддержку Венгера, другой – против