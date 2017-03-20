Венгер решил остаться в «Арсенале»

Французский специалист Арсен Венгер передумал покидать пост главного тренера «Арсенала». Ранее он рассчитывал покинуть лондонский клуб по окончании текущего сезона. Известно, что руководство «Арсенала» рассматривало вариант с назначением на пост главного тренера команды Томаса Тухеля, который работает в дортмундской «Боруссии».

Стоит отметить, что в последних девяти матчах во всех турнирах «канониры» проиграли в шести из них. В Премьер-лиге команда опустилась в турнирной таблице на шестое место. Все это привело к тому, что Венгер изменил свое решение об уходе.

Предполагается, что Венгер может продлить свой действующий контракт с «Арсеналом» еще на один сезон.

Фанаты «Арсенала» заказали два самолета. Один – в поддержку Венгера, другой – против