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Венгер решил остаться в «Арсенале»

20 марта 2017, 08:34
19

Французский специалист Арсен Венгер передумал покидать пост главного тренера «Арсенала». Ранее он рассчитывал покинуть лондонский клуб по окончании текущего сезона. Известно, что руководство «Арсенала» рассматривало вариант с назначением на пост главного тренера команды Томаса Тухеля, который работает в дортмундской «Боруссии».

Стоит отметить, что в последних девяти матчах во всех турнирах «канониры» проиграли в шести из них. В Премьер-лиге команда опустилась в турнирной таблице на шестое место. Все это привело к тому, что Венгер изменил свое решение об уходе.

Предполагается, что Венгер может продлить свой действующий контракт с «Арсеналом» еще на один сезон.

Фанаты «Арсенала» заказали два самолета. Один – в поддержку Венгера, другой – против

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (19)
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Pro100Kid
1489989659
Венгер - великий тренер 100%, но, по моему мнению, пора уйти, т.к. судя по всему и команда уже начинает сливать его, проявляя безволие в матчах даже со средними командами.
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Danish Dynamite
1489990387
Что значит "он решил"? Каким бы авторитетным ни был (это вообще спорно!), решение принимают руководство и собственники клуба. Они и решают, продлевать с ним контракт или нет. Если они хотят что-то изменить, нужно с ним расставаться. 2-10 от Баварии и непонятные решения вроде оставить в запасе на эти матчи основного вратаря без видимых причин.... К тому же, скорее всего, Арсенал нынче в ЛЧ не попадает.
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zatonn
1489990642
Уходить надо вовремя, а не превращаться в посмешище! Да, а с чего это вдруг канониры решили, что назначат Томаса Тухеля? Я считаю, что он и в Дортмунде себя прекрасно чувствует!
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Kano
1489991174
Тухель с Арсом провалится наверняка.
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Evgeniy32
1489992867
Его быстрее вперед ногами вынесут, чем он сам уйдет.
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kella
1490005353
Арсеналу видно уже все равно какой Тухель будет руководить!
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alexarh
1490007407
Спасибо венгерушка от всего АПЛ))))клубы вздохнули с облегчением))))))))
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hevbn 28
1490014847
Источник конечно который не требует к себе доверия,а скорее наоборот ,но если это правда то это странно.К сожалению я думаю у месье Венгера не получится уйти так триумфально,как сэр Алекс.Возможно уходить надо было раньше после долгожданых побед в кубке.Последние несколько лет команда явно стогнирует,но если Арсену удастся или выиграть чемпионат или дойти хотя бы до полуфинала ЛЧ тогда это будет красиво ,вообще то он это заслужил.Но по моему время ,увы ушло.
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Armagiddon
1490022178
Блин это эпопея с Венгером, как у нас со Смородской была!!))) Пока владелец не поменяется Венгер останется
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батог
1490032346
А, я что говорил? До 2020 года!
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