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    Венгер решил остаться в «Арсенале»

    Французский специалист Арсен Венгер передумал покидать пост главного тренера «Арсенала». Ранее он рассчитывал покинуть лондонский клуб по окончании текущего сезона. Известно, что руководство «Арсенала» рассматривало вариант с назначением на пост главного тренера команды Томаса Тухеля, который работает в дортмундской «Боруссии».

    Стоит отметить, что в последних девяти матчах во всех турнирах «канониры» проиграли в шести из них. В Премьер-лиге команда опустилась в турнирной таблице на шестое место. Все это привело к тому, что Венгер изменил свое решение об уходе.

    Предполагается, что Венгер может продлить свой действующий контракт с «Арсеналом» еще на один сезон.

    Фанаты «Арсенала» заказали два самолета. Один – в поддержку Венгера, другой – против

    Источник: Daily Mail

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    20.03.2017 08:34
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +6913

      батог 20 марта 2017, 20:52

      А, я что говорил? До 2020 года!

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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 20 марта 2017, 18:02

      Блин это эпопея с Венгером, как у нас со Смородской была!!))) Пока владелец не поменяется Венгер останется

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 20 марта 2017, 16:00

      Источник конечно который не требует к себе доверия,а скорее наоборот ,но если это правда то это странно.К сожалению я думаю у месье Венгера не получится уйти так триумфально,как сэр Алекс.Возможно уходить надо было раньше после долгожданых побед в кубке.Последние несколько лет команда явно стогнирует,но если Арсену удастся или выиграть чемпионат или дойти хотя бы до полуфинала ЛЧ тогда это будет красиво ,вообще то он это заслужил.Но по моему время ,увы ушло.

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      Рейтинг: +33

      alexarh 20 марта 2017, 13:56

      Спасибо венгерушка от всего АПЛ))))клубы вздохнули с облегчением))))))))

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      Рейтинг: +399

      kella 20 марта 2017, 13:22

      Арсеналу видно уже все равно какой Тухель будет руководить!

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      Рейтинг: +21

      16 DeN 20 марта 2017, 11:28

      венгер решает)

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 20 марта 2017, 11:25

      Не уйдёт так уволят)

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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 20 марта 2017, 11:25

      Арсеналу нужен тренер с характером типа Симеоне))) Арсен ты хоть сам себе доверяешь многие давно уже нет

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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 20 марта 2017, 09:54

      Его быстрее вперед ногами вынесут, чем он сам уйдет.

      1
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      Рейтинг: +284

      Kano 20 марта 2017, 09:26

      Тухель с Арсом провалится наверняка.

      1
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > Kano 20 марта 2017, 20:16

      Он и с Боруссией то не особо, о чем говорить в АПЛ

      -1
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