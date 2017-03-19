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    Данни: «В случае с голом у меня был офсайд, но сколько наша команда страдала от судейских ошибок»

    Полузащитник «Зенита» Данни после матча 20-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:2) признался, что находился в офсайде в случае со своим голом. Отметим, что данный забитый мяч стал для 33-летнего португальца первым в нынешнем сезоне.

    Также футболист отметил, что судья не поставил пенальти в пользу сине-бело-голубых за фол на нападающем Артеме Дзюбе.

    – Что скажете по поводу пенальти и вашего гола – в этих эпизодах арбитр принимал правильные решения?

    – Пенальти на Дзюбе был на все сто процентов. Игрок «Арсенала» его буквально обнял. В случае со мной микроскопический офсайд был. Но сколько раз наша команда страдала из-за судейских ошибок! Это футбол – здесь все случается. Судьи, как и мы, могут ошибаться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2017 23:51
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +93

      Borz1 20 марта 2017, 14:37

      единственная игра неподсудили за Зенит

      0
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 20 марта 2017, 11:41

      Засудили Арсенал, арбитров в ФНЛ и надолго! Пеналь далеко и не 50%, Дзюба падать умеет, и не стыдно ему, мог и продраться к мячу если настоящий нападающий.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > Ник_ЦСКА 20 марта 2017, 13:18

      Дзюба - настоящий пингвин (почётное звание "дельфин" занято), ныряет знатно, даже "обнимать" не надо, достаточно дунуть в его сторону.....

      3
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      ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > Ник_ЦСКА 20 марта 2017, 14:51

      Ну пенальти не 50% если бы он был в конской штрафной. А так вообще если тебя в штрафной обнимают обеими руками, это пенальти. Стыдно наркоту употреблять, а это профессиональный футбол сынок.

      1
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 20 марта 2017, 09:11

      ZENIT-59 Объективно Зенит сыграл слабо.Но то, что Дани признался, что гол был из вне игры, делает ему честь! Марадона в свое время рукой забил гол, решивший исход матча- тогда еще все промолчали -говорили "рука бога". В данном случае команда уже вела в счете и выигрыш просматривался!

      И еще: мне хотелось бы , чтобы коллеги-болельщики изъяснялись нормальным русским языком, без не очень приятных "идеоматических" выражений А за такой комментарий предлагаю штрафовать= снимать очки

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 20 марта 2017, 08:39

      Прям так сказал "но сколько наша команда страдала от ошибок судей" как-будто их было очень много ... одна с.у.ка всего одна... Скулят и скулят. Вы таким способ в последние годы себе очки зарабатывали (к примеру гостевой матч с Уфой на своем поле, да что далеко ходить - осенний матч со Спартаком , где вас нытиков за уши вытаскивали) и это только так навскидку вспомнил, а сколько таких игр было???

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 марта 2017, 08:37

      Теперь Вас за уши опять будут тянуть всем миром. По 30 тысяч только игрокам платите.

      -1
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 20 марта 2017, 08:01

      Почему просто нельзя проводить желтую и красную линию как в Европе или это супер технология которая стоит сумасшедших денег?!! Зачем здесь признаваться если в игре промолчал типа честный? Или оправдать зенит сколько не в их пользу судили, так он бы посчитал сколько за зенит в целом судьи подсуживаю...

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 марта 2017, 07:22

      Честный но при этом подлый,знал но в игре промолчал.

      4
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      Рейтинг: +929

      ДСА 20 марта 2017, 05:06

      +2 очка с помощью арбитра.

      3
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      Рейтинг: +549

      Жентус 20 марта 2017, 04:21

      И микроскопического не было. На повторе четко видно, что офсайда нет. Камеру остановили ровно в момент паса. У Данни самая крайняя точка, была нога на 14 светлой полосы газона. Игрок Арсенала, ногой практически был на самой линии этой полосы, но находился под 30-ти градусным наклоном. Его плечо было чуть дальше по полосе, чем у Данни нога.
      И это, если совсем придираться. А так, конечно, видно, что корпус Данни ближе к воротам Лунева, чем у игрока Арсенала.

      0
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      Рейтинг: +939

      Riot Zero 20 марта 2017, 02:05

      И это капитан команды, если он пиздит, то за остальных и говорить не стоит.

      3
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