Данни: «В случае с голом у меня был офсайд, но сколько наша команда страдала от судейских ошибок»

Полузащитник «Зенита» Данни после матча 20-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:2) признался, что находился в офсайде в случае со своим голом. Отметим, что данный забитый мяч стал для 33-летнего португальца первым в нынешнем сезоне.

Также футболист отметил, что судья не поставил пенальти в пользу сине-бело-голубых за фол на нападающем Артеме Дзюбе.

– Что скажете по поводу пенальти и вашего гола – в этих эпизодах арбитр принимал правильные решения?

– Пенальти на Дзюбе был на все сто процентов. Игрок «Арсенала» его буквально обнял. В случае со мной микроскопический офсайд был. Но сколько раз наша команда страдала из-за судейских ошибок! Это футбол – здесь все случается. Судьи, как и мы, могут ошибаться.