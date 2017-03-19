Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Данни: «В случае с голом у меня был офсайд, но сколько наша команда страдала от судейских ошибок»

Данни: «В случае с голом у меня был офсайд, но сколько наша команда страдала от судейских ошибок»

19 марта 2017, 23:51
46

Полузащитник «Зенита» Данни после матча 20-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:2) признался, что находился в офсайде в случае со своим голом. Отметим, что данный забитый мяч стал для 33-летнего португальца первым в нынешнем сезоне.

Также футболист отметил, что судья не поставил пенальти в пользу сине-бело-голубых за фол на нападающем Артеме Дзюбе.

– Что скажете по поводу пенальти и вашего гола – в этих эпизодах арбитр принимал правильные решения?

– Пенальти на Дзюбе был на все сто процентов. Игрок «Арсенала» его буквально обнял. В случае со мной микроскопический офсайд был. Но сколько раз наша команда страдала из-за судейских ошибок! Это футбол – здесь все случается. Судьи, как и мы, могут ошибаться.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Данни
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ЖОРРО
1489956747
Респект за честность и красивый гол!!!)))
Ответить
Павелий
1489957150
"В случае со мной микроскопический офсайд был. Но сколько раз наша команда страдала из-за судейских ошибок!" И после этого кто-то может усомниться в честности Зенита и Газпрома?! ПОЗОР!!! Берите пример с Нетто и Спартака.
Ответить
пряник929
1489957389
Напиши заявление в рфс, пусть гол отменят . А Дзюба если мужик, а не актеришка - пусть тоже пишет и 0: 0 заслуженный исход матча
Ответить
DEFENDER114
1489957949
Газпром засужен!!! Спасите народное достояние!!! оно честное искреннее и обескураживающе симпатичное.. после такого заявления обращайтесь в Питерскую Веру.. отсасут Вам
Ответить
zico2205
1489958640
Питер уже начинает привыкать к ФОРЕ, особенно в играх с провинциалами...И не дай бог у вас выиграть(Амкар), сразу слезы и вой.. И обязательно беседе Мудищенко с судьей следующего матча,чтобы бедненьких не забижал....Чтобы пенальти обязательно и удаление тоже (как с Ростовом)...Так может вас сразу назначить чемпионом ( по растрачиванию народных денег и загубливанию футболистов) ????????????? Подло....
Ответить
Мары
1489958794
Это просто пипец какой то. Дзюба, артист погорелого театра.Не один уважающий себя рефери, на этом бревне пенальти не дал бы.Но увы и ах.У нас Газпром чемпионат. А Данни респект, что признаёт свою неправоту.
Ответить
Asbjorn
1489959201
Страдальцы, выстрадали победу,пендаль сомнительный и гол из оффсайда,цыган так чемпионство выплачет
Ответить
DEFENDER114
1489959661
Питерцы!!! Вам не стыдно.. ничего вас не трогает от расклада текущего.. вам самим каково должно быть?? корчите хорошую мину при плохой игре.. и весь театр вас шапками бы закидал псевдодирижеры.. лашпеки кислые.. тьфу на ваще фиглярство, паяцы!
Ответить
Predator_utm
1489959756
слезы Питера дошли до судейского корпуса....
Ответить
x-x-x-x-x
1489962220
мдаа.. даже против Арсенала без судей никак у зины
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+