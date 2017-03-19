Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Голы Данни и Кришито принесли «Зениту» три очка в матче против тульского «Арсенала»

    В матче 20-го тура РФПЛ «Зенит» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» благодаря голам в исполнении Доменико Кришито и Данни – 2:0.

    Данная победа позволила петербургскому клубу набрать 39 очков и сократить отставание от лидирующего «Спартака» до шести баллов.

    Представляем вашему вниманию оба забитых мяча данной встречи.

    1:0 – Кришито, 51 (с пенальти)

    2:0 – Данни, 53

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2017 21:34
    Рекомендуем
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 20 марта 2017, 06:48

      Беляев это один из самых худших защитников РФПЛ, его место - в ФНЛ. Это уже давно понятно. Никакущий центральный защитник. Че он творил в Локо, и вспоминать не хочется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 20 марта 2017, 00:47

      Победа имени судьи.
      Не зря Питер в прошлом туре плакался.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 марта 2017, 23:46

      Очень за Данни!!!Мигель восстановился после тяжёлой травмы и снова отлично играет...красивый гол положил!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > ЖОРРО 19 марта 2017, 23:57

      Тоже рад за него, конечно. Только лучше бы он первый положил вместо перекладины. Тогда бы такого позорного концерта не было. Но Данни респект в любом случае.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 19 марта 2017, 23:01

      Товарищи, мы грубо заблуждались в отношении Дзюбы! Он не деревянный, он очень гибкий и пластичный. Как он обвился вокруг защитника. Тот уже и руки вверх поднял, а Дзюба всё сползал кольцами по стволу как 90-килограммовый змей-искуситель. Искусил судью (да еще не простого, а московского !!!) пенальку поставить. Браво!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 марта 2017, 22:55

      Че там цыган про московского судейство то сказал? Почему не пишут???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 марта 2017, 22:39

      Жуть продолжается

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 19 марта 2017, 22:36

      ZENIT-59 Ребята сыграли на троечку, они только начали приходить в себя от оплеухи в ле. Пенальти был точно-защитник просто обнял Дзюбу в штрафной, а вот был ли офсайд при втором мяче- сказать сложно. Хорошо, что сократили отставание от первого места. Но усиливать игру надо С выздоровлением, Зенит!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN > ZENIT-59 19 марта 2017, 22:50

      есть ещё здравомыслящие....но без пендаля не выиграли бы...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ZENIT-59 19 марта 2017, 22:54

      Мяч залетевший в ворота на пару см они,видят, офсайд с метр, "трудно сказать" )))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      Хан 1968 > ZENIT-59 20 марта 2017, 15:41

      офсайд был

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 19 марта 2017, 22:30

      левый как всегда, опять победа из-за пенки

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 19 марта 2017, 22:29

      молодцы!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 19 марта 2017, 22:24

      Ой сразу сколько поросят развелось можно свою свиноферму открывать ))

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11