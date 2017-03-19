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  • Голы Данни и Кришито принесли «Зениту» три очка в матче против тульского «Арсенала»

Голы Данни и Кришито принесли «Зениту» три очка в матче против тульского «Арсенала»

19 марта 2017, 21:34
39

В матче 20-го тура РФПЛ «Зенит» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» благодаря голам в исполнении Доменико Кришито и Данни – 2:0.

Данная победа позволила петербургскому клубу набрать 39 очков и сократить отставание от лидирующего «Спартака» до шести баллов.

Представляем вашему вниманию оба забитых мяча данной встречи.

1:0 – Кришито, 51 (с пенальти)

2:0 – Данни, 53

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал
Комментарии (39)
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super.zenitchik
1489948660
Стадо баранов в свое штрафной держится только до 1-го пропущенного гола.
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kvm
1489948853
левый пеналь + оффсайд = победа бомжей
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Павелий
1489949492
1. Пенальти на Дзюбе - 50/50.
2. Начинать контратаки с фолов, видимых всеми, кроме судьи - норма для Зенита (что здесь удар сзади по ногам и гарантированная жёлтая, что в матче со Спартаком).
3. Ну а то, что линейный арбитр метра на 3 отстал от крайнего защитника при втором голе.... Даже Гена Орлов закряхтел при вопросе его коллеги об офсайде.
Итог: Зенит, безусловно, сильнее. Но Арсенал вымучал бы ничью, но Газпром не захотел отпускать ЦСКА на 2-ю лигочемпионскую строчку.
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пряник929
1489950424
Стадо миллионеров купило два гола на большее зажали и с игры не смогли...ПОЗОР!!!!!!!@
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oyabun
1489950901
Вопрос к болельщикам Зенита. Вам самим нравится игра команды, при которой победа добывается исключительно с помощью "правильного" судейства? Только честно! Сравним два момента: вчера Зе Луиша в штрафной толкнули откровенно в спину - он упал и никакого пенальти. Сегодня Дзюба картинно рухнул в обоюдной борьбе с защитником - пожалуйста - забивайте с одиннадцатиметрового. А уж гол из офсайда вообще очевиден даже для слепоглухонемого имбицила! Просто Театр абсурда какой то!
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FCZenit1990
1489951481
Ой сразу сколько поросят развелось можно свою свиноферму открывать ))
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Мясной Упырь
1489951826
левый как всегда, опять победа из-за пенки
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ZENIT-59
1489952172
ZENIT-59 Ребята сыграли на троечку, они только начали приходить в себя от оплеухи в ле. Пенальти был точно-защитник просто обнял Дзюбу в штрафной, а вот был ли офсайд при втором мяче- сказать сложно. Хорошо, что сократили отставание от первого места. Но усиливать игру надо С выздоровлением, Зенит!
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Супермачо
1489953708
Товарищи, мы грубо заблуждались в отношении Дзюбы! Он не деревянный, он очень гибкий и пластичный. Как он обвился вокруг защитника. Тот уже и руки вверх поднял, а Дзюба всё сползал кольцами по стволу как 90-килограммовый змей-искуситель. Искусил судью (да еще не простого, а московского !!!) пенальку поставить. Браво!!!
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Мары
1489960059
Победа имени судьи. Не зря Питер в прошлом туре плакался.
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