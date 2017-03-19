Голы Данни и Кришито принесли «Зениту» три очка в матче против тульского «Арсенала»

В матче 20-го тура РФПЛ «Зенит» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» благодаря голам в исполнении Доменико Кришито и Данни – 2:0.

Данная победа позволила петербургскому клубу набрать 39 очков и сократить отставание от лидирующего «Спартака» до шести баллов.

Представляем вашему вниманию оба забитых мяча данной встречи.

1:0 – Кришито, 51 (с пенальти)

2:0 – Данни, 53