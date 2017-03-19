Голы Данни и Кришито принесли «Зениту» три очка в матче против тульского «Арсенала»

Беляев это один из самых худших защитников РФПЛ, его место - в ФНЛ. Это уже давно понятно. Никакущий центральный защитник. Че он творил в Локо, и вспоминать не хочется.
В матче 20-го тура РФПЛ «Зенит» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» благодаря голам в исполнении Доменико Кришито и Данни – 2:0.
Данная победа позволила петербургскому клубу набрать 39 очков и сократить отставание от лидирующего «Спартака» до шести баллов.
Представляем вашему вниманию оба забитых мяча данной встречи.
1:0 – Кришито, 51 (с пенальти)
2:0 – Данни, 53