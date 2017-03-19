Голы Данни и Кришито принесли «Зениту» три очка в матче против тульского «Арсенала»

В матче 20-го тура РФПЛ «Зенит» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» благодаря голам в исполнении Доменико Кришито и Данни – 2:0.
Данная победа позволила петербургскому клубу набрать 39 очков и сократить отставание от лидирующего «Спартака» до шести баллов.
Представляем вашему вниманию оба забитых мяча данной встречи.
1:0 – Кришито, 51 (с пенальти)
2:0 – Данни, 53
Источник: Бомбардир.ру
2. Начинать контратаки с фолов, видимых всеми, кроме судьи - норма для Зенита (что здесь удар сзади по ногам и гарантированная жёлтая, что в матче со Спартаком).
3. Ну а то, что линейный арбитр метра на 3 отстал от крайнего защитника при втором голе.... Даже Гена Орлов закряхтел при вопросе его коллеги об офсайде.
Итог: Зенит, безусловно, сильнее. Но Арсенал вымучал бы ничью, но Газпром не захотел отпускать ЦСКА на 2-ю лигочемпионскую строчку.