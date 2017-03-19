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    Ловчев считает, что в «Спартаке» появился карреровский дух

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1) выразил мнение, что в стане красно-белых царит дух главного тренера Массимо Карреры.

    «Ничья для «Спартака» против такого яростного Семина, Ари, желающего поквитаться, – хороший результат. Курочка по зернышку клюет. Это путь к чемпионству. Еще важно, что «Спартак» закончил матч в атаке. Он отыгрался, во втором тайме пошел вперед – это в ментальном плане хорошо влияет на команду. Ведь проигрывали, что-то не получалось, но смогли перевернуть ход матча, сравнять счет. Это говорит о духе. Раньше его называли спартаковским. Теперь, наверное, карреровским», – сказал Ловчев.

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, перед 20-м туром опережая ближайшего преследователя на девять очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.03.2017 18:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 марта 2017, 00:54

      Какой нах дух ?
      Игра в этом сезоне у Спартака появилась.
      И Аленичев здесь не при чём.

      -2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 марта 2017, 22:25

      блин, чуть поперло у команды сразу дух какой то появился...
      в МЮ есть дух САФа, в Динамо Киев дух Лобановского, в сб. Голландии был дух Ринуса Михелса. а тут года не прошло уже дух какой то появился. .. посмотрим что этот ыксперт будет говорить в конце сезона , если Спам чемпионом не станет...

      0
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      Рейтинг: +628

      kanav67 19 марта 2017, 19:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Дух" спартаковский никуда и не пропадал. Как он был неприятным ( а что может быть приятного в свином духе), так и остался.

      -5
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 марта 2017, 18:40

      Для карреровского духа рановато. Так, душок.
      Не торопись, дружок.
      Отыгрываться мало, надо разбивать в пух.
      Вот это спартаковский дух.

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 марта 2017, 18:26

      Ну если сам Ловчев Спартак похвалил...... Нет все правильно. Согласен.

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