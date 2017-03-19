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Ловчев считает, что в «Спартаке» появился карреровский дух

19 марта 2017, 18:00
6

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1) выразил мнение, что в стане красно-белых царит дух главного тренера Массимо Карреры.

«Ничья для «Спартака» против такого яростного Семина, Ари, желающего поквитаться, – хороший результат. Курочка по зернышку клюет. Это путь к чемпионству. Еще важно, что «Спартак» закончил матч в атаке. Он отыгрался, во втором тайме пошел вперед – это в ментальном плане хорошо влияет на команду. Ведь проигрывали, что-то не получалось, но смогли перевернуть ход матча, сравнять счет. Это говорит о духе. Раньше его называли спартаковским. Теперь, наверное, карреровским», – сказал Ловчев.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, перед 20-м туром опережая ближайшего преследователя на девять очков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Ловчев Евгений
Комментарии (6)
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RedWhiteFans2
1489937205
Ну если сам Ловчев Спартак похвалил...... Нет все правильно. Согласен.
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subbotaspartak
1489938024
Для карреровского духа рановато. Так, душок. Не торопись, дружок. Отыгрываться мало, надо разбивать в пух. Вот это спартаковский дух.
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kanav67
1489939792
"Дух" спартаковский никуда и не пропадал. Как он был неприятным ( а что может быть приятного в свином духе), так и остался.
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mihail200606
1489951526
блин, чуть поперло у команды сразу дух какой то появился... в МЮ есть дух САФа, в Динамо Киев дух Лобановского, в сб. Голландии был дух Ринуса Михелса. а тут года не прошло уже дух какой то появился. .. посмотрим что этот ыксперт будет говорить в конце сезона , если Спам чемпионом не станет...
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Мары
1489960450
Какой нах дух ? Игра в этом сезоне у Спартака появилась. И Аленичев здесь не при чём.
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