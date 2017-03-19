Ловчев считает, что в «Спартаке» появился карреровский дух

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1) выразил мнение, что в стане красно-белых царит дух главного тренера Массимо Карреры.

«Ничья для «Спартака» против такого яростного Семина, Ари, желающего поквитаться, – хороший результат. Курочка по зернышку клюет. Это путь к чемпионству. Еще важно, что «Спартак» закончил матч в атаке. Он отыгрался, во втором тайме пошел вперед – это в ментальном плане хорошо влияет на команду. Ведь проигрывали, что-то не получалось, но смогли перевернуть ход матча, сравнять счет. Это говорит о духе. Раньше его называли спартаковским. Теперь, наверное, карреровским», – сказал Ловчев.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, перед 20-м туром опережая ближайшего преследователя на девять очков.