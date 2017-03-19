Усмане Дембеле попал в сферу интересов «Ливерпуля»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, «Ливерпуль» намерен попытаться приобрести 19-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Тренерский штаб английского клуба хотел бы усилить состав как минимум двумя молодыми игроками, готовыми сходу заиграть. Рыночная стоимость Дембеле оценивается в 14 миллионов евро.

Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате Германии 23 матча, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.