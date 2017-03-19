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    Харлачев: «Тарасов далек от оптимальных кондиций. «Спартак» имел преимущество в середине поля»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Евгений Харлачев прокомментировал игру команды в обороне в матче со «Спартаком» (1:1) в 20-м туре РФПЛ. Ветеран отметил и неоптимальную форму хавбека железнодорожников Дмитрия Тарасова.

    «Локомотив» пропустил, когда Чорлуки на поле уже не было. А с другой стороны, именно вышедший на замену Пейчинович в конце матча помешал Промесу добить мяч в ворота. Конечно, Чорлука – ключевая фигура в оборонительных построениях команды. Надеюсь, за время паузы в чемпионате он успеет залечить травму.

    По самоотдаче к Тарасову никаких претензий. Но сейчас он явно далек от оптимальных кондиций. Наверное, поэтому «Спартак» имел преимущество в середине поля», – заявил Харлачев.

    «Локомотив» находится на 10-й строчке в чемпионате России, «Спартак» – первый.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2017 06:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 19 марта 2017, 09:30

      про Тарасова верно.не надо было против Спартака его ставить после такой паузы

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