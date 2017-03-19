Харлачев: «Тарасов далек от оптимальных кондиций. «Спартак» имел преимущество в середине поля»

Бывший полузащитник «Локомотива» Евгений Харлачев прокомментировал игру команды в обороне в матче со «Спартаком» (1:1) в 20-м туре РФПЛ. Ветеран отметил и неоптимальную форму хавбека железнодорожников Дмитрия Тарасова.

«Локомотив» пропустил, когда Чорлуки на поле уже не было. А с другой стороны, именно вышедший на замену Пейчинович в конце матча помешал Промесу добить мяч в ворота. Конечно, Чорлука – ключевая фигура в оборонительных построениях команды. Надеюсь, за время паузы в чемпионате он успеет залечить травму.

По самоотдаче к Тарасову никаких претензий. Но сейчас он явно далек от оптимальных кондиций. Наверное, поэтому «Спартак» имел преимущество в середине поля», – заявил Харлачев.

«Локомотив» находится на 10-й строчке в чемпионате России, «Спартак» – первый.