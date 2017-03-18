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    Марсело: «Реалу» важно находиться на вершине таблицы»

    Защитник «Реала» Марсело подвел итоги матча 28-го тура Примеры против «Атлетика» (2:1). По словам футболиста, игроки мадридского клуба выполняли установку главного тренера Зинедина Зидана, поэтому смогли добиться победы.

    «В Бильбао всегда тяжело играть. Мы делали то, что говорил Зидан, и ушли с поля победителями. Мы много тренировались, усердно готовилась к игре и смогли добиться положительного результата. Мы знали, что нужно делать, и сделали это.

    Важно находиться на вершине таблицы. Мы не думали о том преимуществе, которое есть. Наступает пауза на матчи сборных, и было важно продолжить движение вперед. Каземиро? Он очень заметно вырос. Он усердно трудится. Работать вместе с ним – это честь», – сказал игрок.

    «Реал» находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Барселону» на пять очков.

    Источник: Marca

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    18.03.2017 21:48
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