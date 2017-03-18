Конте: «Осталось набрать 21 очко. Тогда мы оформим чемпионство»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча 29-го тура АПЛ против «Стока» (2:1). Напомним, лондонский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии.

«Матч получился непростым. Мы старались играть в футбол и заслужили победу. Нам противостоял сильный соперник. Я рад за Кэхилла. Мы получили пенальти в свои ворота после того, как он слегка толкнул оппонента. Гари забил победный гол, что здорово и для него, и для команды.

Отмечу усердие Косты. Он проявил высокую дисциплину. Тяжело после желтой карточки в начале матча сохранять спокойствие в дальнейшем. Диего настроен играть вдумчиво и биться за команду, он показывает мне это. Хочу, чтобы так продолжалось и дальше.

Осталось набрать 21 очко. Тогда мы оформим чемпионство. Впереди еще 10 матчей. Сегодня одержана прекрасная победа. Хороший сигнал. Но важно продолжать с тем же настроем, так же относиться к работе всей командой. Отрыв составляет 10 очков, а в настоящий момент даже 13. Но мне хотелось бы думать, что конкуренты завтра выиграют. Мы должны следить за собой. Надо быть готовыми биться, сегодня команда оказалась готова», – сказал специалист.