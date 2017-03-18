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    Конте: «Осталось набрать 21 очко. Тогда мы оформим чемпионство»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча 29-го тура АПЛ против «Стока» (2:1). Напомним, лондонский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии.

    «Матч получился непростым. Мы старались играть в футбол и заслужили победу. Нам противостоял сильный соперник. Я рад за Кэхилла. Мы получили пенальти в свои ворота после того, как он слегка толкнул оппонента. Гари забил победный гол, что здорово и для него, и для команды.

    Отмечу усердие Косты. Он проявил высокую дисциплину. Тяжело после желтой карточки в начале матча сохранять спокойствие в дальнейшем. Диего настроен играть вдумчиво и биться за команду, он показывает мне это. Хочу, чтобы так продолжалось и дальше.

    Осталось набрать 21 очко. Тогда мы оформим чемпионство. Впереди еще 10 матчей. Сегодня одержана прекрасная победа. Хороший сигнал. Но важно продолжать с тем же настроем, так же относиться к работе всей командой. Отрыв составляет 10 очков, а в настоящий момент даже 13. Но мне хотелось бы думать, что конкуренты завтра выиграют. Мы должны следить за собой. Надо быть готовыми биться, сегодня команда оказалась готова», – сказал специалист.

    Источник: BBC

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    18.03.2017 21:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 марта 2017, 04:44

      Вперед!!!

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 18 марта 2017, 23:56

      Где Азар?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Berikosha 19 марта 2017, 04:44

      Скорее всего ноги у него опухли, после матча с МЮ . . . его ж там по ногам, тока ленивый не лупил

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      Рейтинг: +154

      Azenkur 18 марта 2017, 21:36

      При таких нестабильных результатах соперников, мне кажется и 10 очков будет достаточно.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 марта 2017, 21:36

      из 10 оставшихся игр половину выиграть и будет достаточно с учетом что противники тоже будут терять очки и играть между собой

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