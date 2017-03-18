Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес догнал Дзюбу по количеству голов за «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отметился забитым мячом в матче 20-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1), принес своей команде ничью. Данный гол стал для голландского футболиста 38-м за московский клуб.

    Таким образом, Промес сравнялся по количеству забитых мячей с бывшим нападающим красно-белых Артемом Дзюбой, который ныне выступает за «Зенит». Отметим, что голландцу для этого достижения потребовалось 80 матчей, россиянину – 166 встреч.

    Напомним, Промес защищает цвета «Спартака» с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за московский клуб в РФПЛ 16 матчей, в которых забил семь голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2017 18:45
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 18 марта 2017, 21:40

      обгонит - он ведь сам забивает а не от него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 18 марта 2017, 21:14

      Дзюба, как и весь Зенит сдох...И похоже неизлечимо в этом сезоне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 18 марта 2017, 20:46

      Промес - братуха ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 19:49

      В отличии от Дзюбы, все голы рабочие и очень часто красивые.
      Спасибо Квинси !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 18 марта 2017, 19:38

      Хорошая статистика!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 18 марта 2017, 19:23

      вот чувствуется разница??? а нам говорят они играют )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > Klaido 18 марта 2017, 21:58

      так чего не играть то, народное достояние )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 18 марта 2017, 18:54

      нашли с кем сравнивать..

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11