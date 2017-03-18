Промес догнал Дзюбу по количеству голов за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отметился забитым мячом в матче 20-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1), принес своей команде ничью. Данный гол стал для голландского футболиста 38-м за московский клуб.

Таким образом, Промес сравнялся по количеству забитых мячей с бывшим нападающим красно-белых Артемом Дзюбой, который ныне выступает за «Зенит». Отметим, что голландцу для этого достижения потребовалось 80 матчей, россиянину – 166 встреч.

Напомним, Промес защищает цвета «Спартака» с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за московский клуб в РФПЛ 16 матчей, в которых забил семь голов и сделал семь результативных передач.