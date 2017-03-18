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    Болельщики «Локомотива» на матче со «Спартаком» кричали оскорбления в адрес Самедова

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов во время матча 20-го тура РФПЛ против «Локомотива» подвергся оскорблениям со стороны болельщиков железнодорожников. В частности, с трибун стадиона «Локомотив» неслась фраза «Самедов – пес».

    Напомним, Самедов защищал цвета красно-зеленых в период с 2005 по 2008 и с 2012 по 2016 годы. Минувшей зимой полузащитник подписал контракт со «Спартаком».

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Самедов провел 18 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.03.2017 18:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1580

      srg38 19 марта 2017, 11:42

      Придурки, стыдно за вас!

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 19 марта 2017, 00:20

      Ну да.....А болелы Спартака у нас ангелы, прям ни разу за матч не матернулись и ничего оскорбительного не кричали.

      1
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 18 марта 2017, 21:28

      Дебилы еше какие, у Сашки в первом тайме даже нога не поднялась чтоб мяч в пустые ворота закатить

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 18 марта 2017, 20:43

      А кто-нибудь заметил, что сделал Самедов на 79 минуте в адрес лежащего Игнатьева?

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > mdu86 19 марта 2017, 11:51

      а что он сделал?

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Diesel133 19 марта 2017, 12:44

      Самедов и Кутепов атаковали Игнатьева, второй завалил Влада, прозвучал свисток, и Самедов отмахнулся ногой вскользь по сидящему на газоне Игнатьеву. Мягко говоря не красиво

      1
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      Рейтинг: +11

      Nibel 18 марта 2017, 20:20

      Да в каждом клубе есть быдло болельщики - давно пора привыкнуть)

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 18 марта 2017, 19:54

      Опять Бомбардир запутался в понятиях. БОЛЕЛЬЩИКИ ни в чей адрес оскорбления выкрикивать не могут. Это делают сопливые или перезрелые (с задержкой в развитии) Фанаты, идущие на Стадион (не Футбол) демонстрировать свои маргинальные комплексы. В том числе и оскорбляя незнакомых им людей. Они так поднимают свою убогую значимость в своих глазах. К тому же дебилы обычно очень возбуждаются от безнаказанности.

      3
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 18 марта 2017, 19:09

      Столько лет он приносил им радость!И вот чем они отплатили!ПСЫ!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 марта 2017, 18:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А. Самедов значит заслужил, если его свои болельщики обзывают псом.

      -5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 18:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ожидаемо.
      Ни чего нового.

      -4
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 18 марта 2017, 18:41

      дебилы,блять..

      1
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 > кошмарик 18 марта 2017, 18:55

      ты прям Лаврова цитируешь

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