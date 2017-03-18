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  • Болельщики «Локомотива» на матче со «Спартаком» кричали оскорбления в адрес Самедова

Болельщики «Локомотива» на матче со «Спартаком» кричали оскорбления в адрес Самедова

18 марта 2017, 18:06
21

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов во время матча 20-го тура РФПЛ против «Локомотива» подвергся оскорблениям со стороны болельщиков железнодорожников. В частности, с трибун стадиона «Локомотив» неслась фраза «Самедов – пес».

Напомним, Самедов защищал цвета красно-зеленых в период с 2005 по 2008 и с 2012 по 2016 годы. Минувшей зимой полузащитник подписал контракт со «Спартаком».

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Самедов провел 18 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Самедов Александр
Комментарии (21)
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кошмарик
1489851709
дебилы,блять..
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Мары
1489851959
Ожидаемо. Ни чего нового.
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vladimir-7
1489852619
А. Самедов значит заслужил, если его свои болельщики обзывают псом.
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roma33rus
1489853377
Столько лет он приносил им радость!И вот чем они отплатили!ПСЫ!
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Виталий1
1489856045
Опять Бомбардир запутался в понятиях. БОЛЕЛЬЩИКИ ни в чей адрес оскорбления выкрикивать не могут. Это делают сопливые или перезрелые (с задержкой в развитии) Фанаты, идущие на Стадион (не Футбол) демонстрировать свои маргинальные комплексы. В том числе и оскорбляя незнакомых им людей. Они так поднимают свою убогую значимость в своих глазах. К тому же дебилы обычно очень возбуждаются от безнаказанности.
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Nibel
1489857609
Да в каждом клубе есть быдло болельщики - давно пора привыкнуть)
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mdu86
1489859019
А кто-нибудь заметил, что сделал Самедов на 79 минуте в адрес лежащего Игнатьева?
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Александр 13
1489861718
Дебилы еше какие, у Сашки в первом тайме даже нога не поднялась чтоб мяч в пустые ворота закатить
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Nesterenko
1489872007
Ну да.....А болелы Спартака у нас ангелы, прям ни разу за матч не матернулись и ничего оскорбительного не кричали.
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srg38
1489912941
Придурки, стыдно за вас!
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