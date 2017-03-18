Болельщики «Локомотива» на матче со «Спартаком» кричали оскорбления в адрес Самедова

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов во время матча 20-го тура РФПЛ против «Локомотива» подвергся оскорблениям со стороны болельщиков железнодорожников. В частности, с трибун стадиона «Локомотив» неслась фраза «Самедов – пес».

Напомним, Самедов защищал цвета красно-зеленых в период с 2005 по 2008 и с 2012 по 2016 годы. Минувшей зимой полузащитник подписал контракт со «Спартаком».

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Самедов провел 18 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.