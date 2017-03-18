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  • Ари: «На одной из тренировок «Спартака» я назвал Эменике гориллой. И тут у него снесло крышу»

Ари: «На одной из тренировок «Спартака» я назвал Эменике гориллой. И тут у него снесло крышу»

18 марта 2017, 17:57
4

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, что на тренировках «Спартака», цвета которого бразилец защищал с 2010 по 2013 год, порою случались стычки между игроками. Футболист вспомнил эпизод с форвардом Эммануэлем Эменике, который бурно отреагировал на его слова.

«Как-то на тренировке Рохо прыгнул в меня двумя ногами, а я разозлился. Началась драка, но нас быстро разняли. А однажды мы сцепились с Эменике. Вообще-то мы с ним дружили и часто смеялись. Но после того как он назвал меня шоколадным, а я его – гориллой, у него снесло крышу! Он вцепился в меня, но так как мы весь день прикалывались друг над другом, я подумал, что Эменике шутит. Потом увидел его лицо и понял, что все серьезно. Мы потолкались, но после тренировки обо всем забыли и снова смеялись, как раньше. И до сих пор с ним переписываемся», – сказал Ари.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Ари Эменике Эммануэль
Комментарии (4)
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Kulimen
1489849682
Обоих наказать за расизм.
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Мары
1489851929
Жаль Эменике его тогда не прибил.
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Garrincha58
1489852665
шоколадный заяц и кинг-конг
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Garrincha58
1489852707
Мауринью тоже надо наказать за банан
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