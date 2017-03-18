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    Ари: «На одной из тренировок «Спартака» я назвал Эменике гориллой. И тут у него снесло крышу»

    Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, что на тренировках «Спартака», цвета которого бразилец защищал с 2010 по 2013 год, порою случались стычки между игроками. Футболист вспомнил эпизод с форвардом Эммануэлем Эменике, который бурно отреагировал на его слова.

    «Как-то на тренировке Рохо прыгнул в меня двумя ногами, а я разозлился. Началась драка, но нас быстро разняли. А однажды мы сцепились с Эменике. Вообще-то мы с ним дружили и часто смеялись. Но после того как он назвал меня шоколадным, а я его – гориллой, у него снесло крышу! Он вцепился в меня, но так как мы весь день прикалывались друг над другом, я подумал, что Эменике шутит. Потом увидел его лицо и понял, что все серьезно. Мы потолкались, но после тренировки обо всем забыли и снова смеялись, как раньше. И до сих пор с ним переписываемся», – сказал Ари.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.03.2017 17:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 марта 2017, 18:58

      Мауринью тоже надо наказать за банан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 марта 2017, 18:57

      шоколадный заяц и кинг-конг

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 18:45

      Жаль Эменике его тогда не прибил.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 18 марта 2017, 18:08

      Обоих наказать за расизм.

      3
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