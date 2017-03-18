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    Нобоа – о ситуации с долгами по зарплате: «Думаю, скоро все будет хорошо»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа выразил уверенность, что ситуация с задолженностью по зарплате в скором времени разрешится в положительную сторону.

    Ранее один из представителей желто-синих подчеркнул, что клуб остался должен футболистам зарплату за один месяц плюс премиальные в размере 110 миллионов рублей.

    «Думаю, что скоро все будет хорошо», – сказал Нобоа.

    После 19-ти туров «Ростов» располагается на седьмом месте, набрав 29 очков. В воскресенье, 19 марта, подопечные Ивана Данильянца проведут выездной матч 20-го тура против «Крыльев Советов».

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.03.2017 14:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 19 марта 2017, 09:35

      Должно хватить.))) https://www.championat.com/business/news-2746888-rostov-zarabotal-v-evrokubkah-16-5-mln-cska-14-2-mln.html

      -1
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 19 марта 2017, 00:07

      Молодцы, ребятки!!
      Честно говоря, удивляюсь и в то же время уважаю за их терпение..

      1
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 18 марта 2017, 15:20

      Если не хватает за Европу , сколько долгов тогда

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > slavko33002 18 марта 2017, 15:51

      так за европу то им еще не выплатили... в конце сезона только

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