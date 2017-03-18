Нобоа – о ситуации с долгами по зарплате: «Думаю, скоро все будет хорошо»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа выразил уверенность, что ситуация с задолженностью по зарплате в скором времени разрешится в положительную сторону.

Ранее один из представителей желто-синих подчеркнул, что клуб остался должен футболистам зарплату за один месяц плюс премиальные в размере 110 миллионов рублей.

«Думаю, что скоро все будет хорошо», – сказал Нобоа.

После 19-ти туров «Ростов» располагается на седьмом месте, набрав 29 очков. В воскресенье, 19 марта, подопечные Ивана Данильянца проведут выездной матч 20-го тура против «Крыльев Советов».