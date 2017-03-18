Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Молодежное первенство. «Краснодар» вырвал победу над «Уфой», «Крылья Советов» переиграли «Ростов»

    В матче 20-го тура молодежного первенства «Краснодар» сумел дома одержать непростую победу над «Уфой». По ходу встречи южане вели с разницей в два мяча, однако гостям удалось сравнять счет за 20 минут до конца поединка. Тем не менее, на 79-й минуте Сулейманов оформил дубль и принес «быкам» победу.

    В другой встрече «Крылья Советов» победили «Ростов» благодаря автоголу хавбека желто-синих Дмитрия Тананеева..

    Молодежное первенство. 20-й тур

    Краснодар (мол.) – Уфа (мол.) – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Уткин, 18; 2:0 – Сулейманов, 41; 2:1 – Тихонов, 59; 2:2 – Кутлусурин, 69; 3:2 – Сулейманов, 79.

    Крылья Советов (мол.) – Ростов (мол.) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Тананеев, 24 (в свои ворота)

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2017 14:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11