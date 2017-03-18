Молодежное первенство. «Краснодар» вырвал победу над «Уфой», «Крылья Советов» переиграли «Ростов»

В матче 20-го тура молодежного первенства «Краснодар» сумел дома одержать непростую победу над «Уфой». По ходу встречи южане вели с разницей в два мяча, однако гостям удалось сравнять счет за 20 минут до конца поединка. Тем не менее, на 79-й минуте Сулейманов оформил дубль и принес «быкам» победу.

В другой встрече «Крылья Советов» победили «Ростов» благодаря автоголу хавбека желто-синих Дмитрия Тананеева..

Молодежное первенство. 20-й тур

Краснодар (мол.) – Уфа (мол.) – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Уткин, 18; 2:0 – Сулейманов, 41; 2:1 – Тихонов, 59; 2:2 – Кутлусурин, 69; 3:2 – Сулейманов, 79.

Крылья Советов (мол.) – Ростов (мол.) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Тананеев, 24 (в свои ворота)

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