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    Ари: «Во сколько раз увеличилась бы моя зарплата, если бы я принял предложение из Китая? В 100!»

    Нападающий «Локомотива» Ари, права на которого принадлежат «Краснодару», заявил, что во время зимнего трансферного окна имел предложение от китайского клуба, предлагавшего ему огромную зарплату, но сделка сорвалась.

    Напомним, «Локомотив» арендовал бразильца до конца нынешнего сезона без права последующего выкупа. В текущем розыгрыше РФПЛ 31-летний футболист провел 12 матчей, записав себе в актив шесть голов и три результативные передачи.

    – Ваш переход в «Локомотив» был оформлен за 15 минут до закрытия трансферного окна. Долго не могли решиться?

    – Нет, просто у меня был вариант из Китая, но «Краснодар» не отпустил, и сделка сорвалась. Пришлось срочно искать команду – трансферное окно ведь закрывалось. А я уже знал, что мной интересуется «Локомотив». Времени почти не оставалось, но, к счастью, мы успели оформить все документы.

    – Если бы трансфер в Китай случился, во сколько раз бы увеличилась ваша зарплата?

    – В 100! Ладно-ладно, шучу! Но поверьте – финансовые условия обещали потрясающие.

    – В детстве вы могли представить, что однажды получите предложение из Китая, от которого нельзя отказаться?

    – Я всегда мечтал играть в больших командах, но не думал о деньгах. Хотя денег почти не было. Чтобы заработать, я продавал фрукты, разносил соки по пляжу, был разнорабочим на стройке и парковал машины. И даже сдавал алюминиевые банки в металлолом.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.03.2017 11:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +43

      Charlz 18 марта 2017, 16:24

      Ох уж эти сказочки. "-Я всегда мечтал играть в больших командах, но не думал о деньгах".

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 18 марта 2017, 13:56

      Ну под. ....ал Я УЖЕ думал точно в 100 раз

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 18 марта 2017, 12:54

      Это была просто пиар компания - ты думаешь там совем олохи что ли

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 марта 2017, 12:44

      интересно, игрок не нужен Краснодару, но и в Китай не отпустили. Мало предложили что ли? Тоже не похоже на китайцев

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