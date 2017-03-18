В матче Чемпионшипа из-за травмы футболиста к первому тайму судья добавил 14 минут

В матче 38-го тура Чемпионшипа между «Бристоль Сити» и «Хаддерсфилдом» (4:0) полузащитник гостей Джонатан Хогг получил серьезную травму шеи.

Сообщается, что 28-летнему англичанину в течение 14 минут оказывали медицинскую помощь, после чего унесли с поля на носилках. Позднее футболист был доставлен в больницу для прохождения обследования.

Отметим, что затраченное на помощь время главный судья добавил к первому тайму.

В нынешнем сезоне Хогг провел за «Хаддерсфилд» в Чемпионшипе 29 матчей, в которых забил один гол.