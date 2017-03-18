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    В матче Чемпионшипа из-за травмы футболиста к первому тайму судья добавил 14 минут

    В матче 38-го тура Чемпионшипа между «Бристоль Сити» и «Хаддерсфилдом» (4:0) полузащитник гостей Джонатан Хогг получил серьезную травму шеи.

    Сообщается, что 28-летнему англичанину в течение 14 минут оказывали медицинскую помощь, после чего унесли с поля на носилках. Позднее футболист был доставлен в больницу для прохождения обследования.

    Отметим, что затраченное на помощь время главный судья добавил к первому тайму.

    В нынешнем сезоне Хогг провел за «Хаддерсфилд» в Чемпионшипе 29 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.03.2017 11:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 18 марта 2017, 11:51

      Суть новости явно не в заголовке

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