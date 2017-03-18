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    Гасилин и Голышев выйдут с первых минут в матче между «Томью» и «Амкаром»

    Стали известны стартовые составы «Томи» и «Амкара» на матч 20-го тура РФПЛ.

    «Томь»: Солосин, Баляйкин, Митерев, Осипов, Сасин, Попов, Чуперка, Кузнецов, Голышев, Пугин, Соболев.

    Запасные: Мелихов, Гвинейский, Науменко, Салахутдинов, Большунов, Карымов, Букачев, Макурин.

    «Амкар»: Хомич, Занев, Гол, Конде, Огуде, Бодул, Гиголаев, Гасилин, Идову, Комолов, Костюков.

    Запасные: Будаков, Вамбольт, Зайцев, Черенчиков, Хурцидзе, Йовичич, Салугин, Мищенко.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Труд» и начнется в 11:30 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    18.03.2017 10:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 18 марта 2017, 11:37

      Амкар-чемпион!!!

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