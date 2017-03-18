Бубнов не видит фаворита в дерби между «Локомотивом» и «Спартаком»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». По мнению специалиста, в московском дерби будет зафиксирована ничья.

«Спартак» провел далеко не лучший матч против «Анжи», а «Локомотив» упустил не только победу, но и вообще очки в матче с «Краснодаром». С желанием у команды Юрия Семина все в порядке, терять нечего, а выход Ари увеличит атакующий потенциал», – сказал Бубнов.

Напомним, матч пройдет сегодня на стадионе «Локомотив» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.