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  • Бубнов не видит фаворита в дерби между «Локомотивом» и «Спартаком»

Бубнов не видит фаворита в дерби между «Локомотивом» и «Спартаком»

18 марта 2017, 10:11
12

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». По мнению специалиста, в московском дерби будет зафиксирована ничья.

«Спартак» провел далеко не лучший матч против «Анжи», а «Локомотив» упустил не только победу, но и вообще очки в матче с «Краснодаром». С желанием у команды Юрия Семина все в порядке, терять нечего, а выход Ари увеличит атакующий потенциал», – сказал Бубнов.

Напомним, матч пройдет сегодня на стадионе «Локомотив» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Бубнов Александр
Комментарии (12)
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Робинзон
1489822739
мясные очевидно сильнее Бубнов бредит впрочем, как всегда .
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Pirboy
1489822807
К гадалке не ходи, Ари подсобить:)))))
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VVM1964
1489823666
НУ ЧТО ЖЕ , ЛОГИКА В РАССУЖДЕНИИ ЕСТЬ , ТОЛЬКО ЭТО ФУТБОЛ И ЗДЕСЬ ГАДАТЬ СЛОЖНО , БУДЕМ СМОТРЕТЬ И ЖЕЛАТЬ ПОБЕДЫ СВОИМ .
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Lev Aleks
1489824011
Гадать сложно,но локо 2-0 одолеет спартак)))
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Мары
1489825364
Естественно за Спартак буду топить, но фаворита в этом матче тоже не вижу.Спартак очень не плох, Локо обозлён последней неудачей. Рубилово будет не хилое.
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MURAD F. A.
1489825936
пусть победит сильнейший, я за Семина
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oyabun
1489826810
И все же объективно у Спартака состав посильнее и более сыгран. Ставлю на минимальную победу красно белых 1:0
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Сильвербой
1489827245
Спартак к победе!
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filosof sparty
1489832873
Игра на три результата, но я верю в Спартак!!!
Ответить
Dammit
1489840312
Спартак сейчас объективно посильнее, но очень надеюсь на победу Локо
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