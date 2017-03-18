Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов не видит фаворита в дерби между «Локомотивом» и «Спартаком»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». По мнению специалиста, в московском дерби будет зафиксирована ничья.

    «Спартак» провел далеко не лучший матч против «Анжи», а «Локомотив» упустил не только победу, но и вообще очки в матче с «Краснодаром». С желанием у команды Юрия Семина все в порядке, терять нечего, а выход Ари увеличит атакующий потенциал», – сказал Бубнов.

    Напомним, матч пройдет сегодня на стадионе «Локомотив» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2017 10:11
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 18 марта 2017, 15:31

      Спартак сейчас объективно посильнее, но очень надеюсь на победу Локо

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 18 марта 2017, 13:29

      Ну чё пиз. .....ть , Спартак явный фаворит.
      Но победит Локомотив . ( а что , а вдруг )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 марта 2017, 13:27

      Игра на три результата, но я верю в Спартак!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 марта 2017, 11:54

      Спартак к победе!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 18 марта 2017, 11:46

      И все же объективно у Спартака состав посильнее и более сыгран. Ставлю на минимальную победу красно белых 1:0

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > oyabun 18 марта 2017, 13:25

      А мне кажется минимум три на двоих закатят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 18 марта 2017, 11:32

      пусть победит сильнейший, я за Семина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 11:22

      Естественно за Спартак буду топить, но фаворита в этом матче тоже не вижу.Спартак очень не плох, Локо обозлён последней неудачей. Рубилово будет не хилое.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 18 марта 2017, 11:00

      Гадать сложно,но локо 2-0 одолеет спартак)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      Pirboy 18 марта 2017, 10:40

      К гадалке не ходи, Ари подсобить:)))))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 18 марта 2017, 10:38

      мясные очевидно сильнее
      Бубнов бредит
      впрочем, как всегда
      .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11