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    Евдокимов: «Прудников – великолепный футболист, но я для него плохой тренер»

    Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился наблюдениями от матча 20-го тура чемпионата России против «Анжи» (1:0). Специалист также прокомментировал момент с голом махачкалинской команды, автором которого стал Александр Прудников, выступающий за команду из Оренбурга этой зимой.

    «Анжи» — боевая команда, и понятно было, что сегодня все решит один гол. Хотя моменты были и у нас, и у «Анжи», но, мне кажется, мы все-таки были ближе к голу. Тем не менее «Анжи» забил и победил.

    Момент, когда Прудников после гола подбежал ко мне? Он великолепный футболист, я к нему отношусь очень хорошо. Я для него плохой тренер, что естественно, потому что он у меня не играл. Так же как, наверное, и 15 предыдущих. Ничего не случилось. Подбежал, мы выплеснули эмоции, это футбол», — заявил Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2017 06:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 18 марта 2017, 12:49

      Да...У Слона было столько тренеров, что всех и не упомнишь....Наверное он рекордсмен по кол-ву команд за которых он выступал....Смоленск,Спартак(Москва),Спарта(Прага),Терек,Томь,Анжи,Кубань,Алания,Рубин,Динамо (Москва),Амкар,Оренбург,Анжи....+ еще и молодежная Россия и Россия-2....

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