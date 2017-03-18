Евдокимов: «Прудников – великолепный футболист, но я для него плохой тренер»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился наблюдениями от матча 20-го тура чемпионата России против «Анжи» (1:0). Специалист также прокомментировал момент с голом махачкалинской команды, автором которого стал Александр Прудников, выступающий за команду из Оренбурга этой зимой.

«Анжи» — боевая команда, и понятно было, что сегодня все решит один гол. Хотя моменты были и у нас, и у «Анжи», но, мне кажется, мы все-таки были ближе к голу. Тем не менее «Анжи» забил и победил.

Момент, когда Прудников после гола подбежал ко мне? Он великолепный футболист, я к нему отношусь очень хорошо. Я для него плохой тренер, что естественно, потому что он у меня не играл. Так же как, наверное, и 15 предыдущих. Ничего не случилось. Подбежал, мы выплеснули эмоции, это футбол», — заявил Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».