Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Евдокимов: «Было понятно, что сегодня все решит один гол. «Оренбург» его и пропустил»

    Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов дал оценку поражению своей команды от «Анжи» в стартовом матче 20-го тура российской Премьер-лиги. Во встрече в Каспийске гости уступили с минимальным счетом, пропустив гол Александра Прудникова на 79-й минуте.

    «Анжи» – боевая команда, и было понятно, что сегодня все решит один гол. Мы его и пропустили, поэтому проиграли. Хотя моменты были и у нас, и у «Анжи», но, кажется, мы все-таки были ближе к голу. Тем не менее «Анжи» забил и победил», – отметил после игры специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2017 21:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11