Евдокимов: «Было понятно, что сегодня все решит один гол. «Оренбург» его и пропустил»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов дал оценку поражению своей команды от «Анжи» в стартовом матче 20-го тура российской Премьер-лиги. Во встрече в Каспийске гости уступили с минимальным счетом, пропустив гол Александра Прудникова на 79-й минуте.

«Анжи» – боевая команда, и было понятно, что сегодня все решит один гол. Мы его и пропустили, поэтому проиграли. Хотя моменты были и у нас, и у «Анжи», но, кажется, мы все-таки были ближе к голу. Тем не менее «Анжи» забил и победил», – отметил после игры специалист в эфире телеканала «Наш футбол».