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    Источник: кроме Кокорина, в списке Макларена значатся фамилии Акинфеева, Жиркова, Глушакова и Денисова

    Ряд футболистов сборной России попали в список профессора Ричарда Макларена о применении допинга. Речь идет об Игоре Акинфееве, Денисе Глушакове, Юрии Жиркове и Игоре Денисове. Ранее сообщалось, что в употреблении запрещенных препаратов подозревается Александр Кокорин.

    «Действительно, мы уже направили в WADA запрашиваемые копии протоколов допинг-проб российских футболистов. По нашим данным, Акинфеев попал под номером A0016, а Юрий Жирков в списке Макларена значится под номером А0997», – заявил источник, близкий к ситуации.

    Источник: Life

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    17.03.2017 16:48
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +5113

      hunta 18 марта 2017, 11:30

      Что-то этот холоп не уймётся ни как....

      2
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      Рейтинг: +7813

      BarStep 18 марта 2017, 10:19

      Я бы поинтересовался, что "жрут" Роланду, Месси и иже с ними...., столько заколачивать голов каждый сезон в не самых скучных чемпов одного таланта мало...

      0
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 17 марта 2017, 23:21

      Ну можно еще понять , что с легкоатлетами другим было тяжело тягаться , их и обвинили якобы в допинге , но на наших футболистов бочку катить , им самим то не смешно , или они чего то там курнули , что их там всех так сильно взяло , зае*али если честно , зато всяких пидарасов , да недоделков из америки и европы допускают

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 17 марта 2017, 20:29

      и это перед кубком конфедерации, копают под нашими, как и перед олимпиадой!

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 17 марта 2017, 20:28

      с биатлоном у Макларена ничего не вышло, перевелся к футболистам!!

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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 17 марта 2017, 20:08

      Ну ладно легкоатлеты, те хоть бегают нормально этих, то убогих хоть пожалел бы, где же хваленая толерантность)))

      1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 17 марта 2017, 19:46

      Всем спортсменам кто пострадал от этого Макларена нужно подать на него в суд и отсудить все деньги у гада.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 марта 2017, 19:32

      Тююю. Сколько дебилов развелось на свете.

      Палкой кинь, в Макларена попадёшь.
      Если б наши принимали чего то , мы б увидели и услышали бы о их достижениях.
      А так с них даже мочу брать западло.

      -3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 марта 2017, 19:00

      Сколько развелось @удаков! И все их фамилии начинаются почему-то на букву "М"!
      Например, канадскому юристу и адвокату Ричарду Макларену совершенно безразлично то, что у него на родине просто за честность и исторические изыскания, неугодные мировой плутократии, людей гноят по тюрьмам, но его почему-то очень интересует глобальный заговор ФСБ РФ в области спорта, доказательств которому пока нет никаких!

      У себя дома порядок сначала наведи, @лядь!

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > cska-62 17 марта 2017, 21:29

      у них всё нормуль,медики разрешили жрать всё не приколочено

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 17 марта 2017, 18:33

      дегустатор мочи

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      Рейтинг: +520

      Boozman > himik2-62 17 марта 2017, 20:17

      Эстет, ценитель и истинный гурман

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