Источник: кроме Кокорина, в списке Макларена значатся фамилии Акинфеева, Жиркова, Глушакова и Денисова

Ряд футболистов сборной России попали в список профессора Ричарда Макларена о применении допинга. Речь идет об Игоре Акинфееве, Денисе Глушакове, Юрии Жиркове и Игоре Денисове. Ранее сообщалось, что в употреблении запрещенных препаратов подозревается Александр Кокорин.

«Действительно, мы уже направили в WADA запрашиваемые копии протоколов допинг-проб российских футболистов. По нашим данным, Акинфеев попал под номером A0016, а Юрий Жирков в списке Макларена значится под номером А0997», – заявил источник, близкий к ситуации.