Источник: кроме Кокорина, в списке Макларена значатся фамилии Акинфеева, Жиркова, Глушакова и Денисова

Ряд футболистов сборной России попали в список профессора Ричарда Макларена о применении допинга. Речь идет об Игоре Акинфееве, Денисе Глушакове, Юрии Жиркове и Игоре Денисове. Ранее сообщалось, что в употреблении запрещенных препаратов подозревается Александр Кокорин.
«Действительно, мы уже направили в WADA запрашиваемые копии протоколов допинг-проб российских футболистов. По нашим данным, Акинфеев попал под номером A0016, а Юрий Жирков в списке Макларена значится под номером А0997», – заявил источник, близкий к ситуации.
Источник: Life
Палкой кинь, в Макларена попадёшь. Если б наши принимали чего то , мы б увидели и услышали бы о их достижениях. А так с них даже мочу брать западло.