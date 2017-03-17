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  • Источник: кроме Кокорина, в списке Макларена значатся фамилии Акинфеева, Жиркова, Глушакова и Денисова

Источник: кроме Кокорина, в списке Макларена значатся фамилии Акинфеева, Жиркова, Глушакова и Денисова

17 марта 2017, 16:48
26

Ряд футболистов сборной России попали в список профессора Ричарда Макларена о применении допинга. Речь идет об Игоре Акинфееве, Денисе Глушакове, Юрии Жиркове и Игоре Денисове. Ранее сообщалось, что в употреблении запрещенных препаратов подозревается Александр Кокорин.

«Действительно, мы уже направили в WADA запрашиваемые копии протоколов допинг-проб российских футболистов. По нашим данным, Акинфеев попал под номером A0016, а Юрий Жирков в списке Макларена значится под номером А0997», – заявил источник, близкий к ситуации.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Денисов Игорь Акинфеев Игорь Жирков Юрий Глушаков Денис Кокорин Александр
Комментарии (26)
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Nesterenko
1489758608
Да че за бред?? Вы бы лучше у Барсы допинги искали. Нашли у кого смотреть, у посредственных футболистов.
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алекс88
1489758666
Началось...перед чм вообще вся сборная будет виновата
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mig28
1489760454
Очень интересно: вратарь, защитник, полузащитник, нападающий...и это перед Кубком Конфедерации и ЧМ-2018. История повторяется?!
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Elect
1489761601
надо растрелять этого упыря Макларена! Жириновского на него не хватает!
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СоколSARATOV
1489762450
Мне кажется, Маккларен сам что-то употребляет
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cska-62
1489763978
Сколько развелось @удаков! И все их фамилии начинаются почему-то на букву "М"!
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4agaaa
1489764274
Мы все за честный спорт, но ричард перегибает, кокорин просто мертвый, здесь он не на того поставил)))))
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himik2-62
1489764818
дегустатор мочи
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Мары
1489768377
Тююю. Сколько дебилов развелось на свете.
Палкой кинь, в Макларена попадёшь. Если б наши принимали чего то , мы б увидели и услышали бы о их достижениях. А так с них даже мочу брать западло.
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hunta
1489825846
Что-то этот холоп не уймётся ни как....
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