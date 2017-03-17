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    Матч «Сокол» – «Химки» перенесен из-за болезни игроков саратовской команды

    Матч 27-го тура ФНЛ между «Соколом» и «Химками» перенесен из-за вируса ОРВ у футболистов саратовской команды. Сообщается, что встреча состоится 17 мая.

    «Вчера и сегодня один за другим заболели вирусом ОРВ более половины состава футболистов нашей команды. В связи с такими форс-мажорными обстоятельствами не представляется возможным набрать даже стартовый состав на календарный матч с «Химками». Футбольная национальная лига удовлетворила просьбу нашего клуба о переносе матча на более поздний срок. Матч состоится 17 мая.

    Электронные билеты, приобретенные на этот матч, действительны», – говорится в заявлении на официальном сайте «Сокола».

    Источник: ФК «Сокол»

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    17.03.2017 14:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20

      Qweas 19 марта 2017, 14:36

      А победа была так близка...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 марта 2017, 22:43

      ОРВИ победил футбол...((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 17 марта 2017, 16:45

      Здоровья вам мужики!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Gleb-s1992 17 марта 2017, 14:56

      Вирус ОРВ? может ОРВИ

      1
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