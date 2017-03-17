Матч «Сокол» – «Химки» перенесен из-за болезни игроков саратовской команды

Матч 27-го тура ФНЛ между «Соколом» и «Химками» перенесен из-за вируса ОРВ у футболистов саратовской команды. Сообщается, что встреча состоится 17 мая.

«Вчера и сегодня один за другим заболели вирусом ОРВ более половины состава футболистов нашей команды. В связи с такими форс-мажорными обстоятельствами не представляется возможным набрать даже стартовый состав на календарный матч с «Химками». Футбольная национальная лига удовлетворила просьбу нашего клуба о переносе матча на более поздний срок. Матч состоится 17 мая.

Электронные билеты, приобретенные на этот матч, действительны», – говорится в заявлении на официальном сайте «Сокола».