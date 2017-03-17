Ракитич знает, что Месси хочет остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич уверен в том, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси продлит контракт с клубом.

«Знаю, что Месси хочет остаться в «Барселоне». То, что он имеет здесь, нельзя купить за деньги.

Кроме того, здесь у него такой близкий друг, как Луис Суарес. Они часто приезжают на тренировку вместе, у них отличные взаимоотношения», – приводит слова Ракитича Cadena Ser.

Стоит напомнить, что действующее соглашение аргентинца с клубом рассчитано до середины 2018 года. Стороны ведут переговоры о продлении контракта, но пока они результата не принесли.