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    Ракитич знает, что Месси хочет остаться в «Барселоне»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич уверен в том, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси продлит контракт с клубом.

    «Знаю, что Месси хочет остаться в «Барселоне». То, что он имеет здесь, нельзя купить за деньги.

    Кроме того, здесь у него такой близкий друг, как Луис Суарес. Они часто приезжают на тренировку вместе, у них отличные взаимоотношения», – приводит слова Ракитича Cadena Ser.

    Стоит напомнить, что действующее соглашение аргентинца с клубом рассчитано до середины 2018 года. Стороны ведут переговоры о продлении контракта, но пока они результата не принесли.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2017 08:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 17 марта 2017, 09:31

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