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    Ибрагимович: «В матче с «Ростовом» надо было стараться, стараться и еще раз стараться»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отметил оборонительные действия игроков «Ростова» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. По его словам, только старание позволило обыграть российскую команду в этой встрече.

    «Было непросто, соперник уверенно оборонялся, демонстрировал слаженную игру, поэтому мы с трудом проходили сквозь оборону. Нам необходимо было сохранять терпение, создавать моменты и ждать своего момента.

    Для нас главное было не сдавать и продолжать гнуть свою линию. Стараться, стараться и еще раз стараться. Нам надо было создавать моменты, мы хотели победить, что в итоге и сделали.

    Остались все сильные команды. Мы хотим выиграть этот трофей, о чем говорим с самого начала. У нас осталось два турнира, в которых мы продолжаем играть, и наш настрой – побеждать в каждом из матчей. Для этого надо хорошо работать», – сказал Ибрагимович после матча.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» завершился со счетом 1:0. Первая встреча в Ростове-на-Дону закончилась со счетом 1:1.

    Спасибо за эмоции. Как мы гордились «Ростовом» в этом сезоне

    Источник: ТАСС

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    17.03.2017 06:52
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 17 марта 2017, 10:56

      Чтобы там не писали английские болельщики, Ибра реально крут...по пальцам можно пересчитать современных нападающих (даже топ-уровня), которые вот так "с лёту" могут обработать мяч и пяткой выкатить партнёру на пустые ворота...Ибра вообще нашим командам много проблем доставляет...Вспомните хотя бы противостояние Рубина и Барсы...
      А "Ростов" - Команда с большой буквы К...Матч с "Челси" МЮ сломал Эрера, а матч с "Ростовом" никто не ломал...Это заставляет уважать "Ростов" ещё больше...как и тех болельщиков, которые на весь "Олд Таффорд" скандировали: "Ростов, Ростов..."...It's really cool, guys!

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 17 марта 2017, 09:47

      Проигрыш Ростова из разряда тех за которое не стыдно! Ребята выложились на все сто!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 17 марта 2017, 08:36

      Одно слово:"Мужики!" Бились достойно и до конца. Низкий вам поклон, ребята, за такие эмоции!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > ROSTOV SUPER 17 марта 2017, 14:35

      А я на другой настрой и не рассчитываю)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1049

      mig28 17 марта 2017, 08:28

      Приятно слышать от таких мастеров подобные высказывания! Ростов достойно провел сезон в еврокубках!

      6
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 17 марта 2017, 08:24

      Оба гола Ростову создал Ибра...

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 17 марта 2017, 08:17

      МЮ скорее повезло, чем победили за счет более высокого класса.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ДАША Д 17 марта 2017, 09:05

      Тебе самой то не смешно от таких слов?

      2
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 17 марта 2017, 08:06

      МЮ боялся Ростов , это было видно. А пропустили очень обидно, ростовчане молодцы. Про Зенит и Краснодар лучше промолчу.

      8
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 17 марта 2017, 08:00

      говнюки. обидно, да?

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 17 марта 2017, 07:31

      Достойно проиграли! За такую игру респект!

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 17 марта 2017, 07:06

      "Ростов " молодцы !!!

      7
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      Рейтинг: +4024

      raritet > VikNMar 17 марта 2017, 10:31

      Такого тренера нужно сборной России.

      0
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