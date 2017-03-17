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  • Ибрагимович: «В матче с «Ростовом» надо было стараться, стараться и еще раз стараться»

Ибрагимович: «В матче с «Ростовом» надо было стараться, стараться и еще раз стараться»

17 марта 2017, 06:52
13

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отметил оборонительные действия игроков «Ростова» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. По его словам, только старание позволило обыграть российскую команду в этой встрече.

«Было непросто, соперник уверенно оборонялся, демонстрировал слаженную игру, поэтому мы с трудом проходили сквозь оборону. Нам необходимо было сохранять терпение, создавать моменты и ждать своего момента.

Для нас главное было не сдавать и продолжать гнуть свою линию. Стараться, стараться и еще раз стараться. Нам надо было создавать моменты, мы хотели победить, что в итоге и сделали.

Остались все сильные команды. Мы хотим выиграть этот трофей, о чем говорим с самого начала. У нас осталось два турнира, в которых мы продолжаем играть, и наш настрой – побеждать в каждом из матчей. Для этого надо хорошо работать», – сказал Ибрагимович после матча.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» завершился со счетом 1:0. Первая встреча в Ростове-на-Дону закончилась со счетом 1:1.

Спасибо за эмоции. Как мы гордились «Ростовом» в этом сезоне

Источник: ТАСС
Лига Европы Манчестер Юнайтед Ростов Ибрагимович Златан
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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VikNMar
1489723571
"Ростов " молодцы !!!
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Superviser77
1489725069
Достойно проиграли! За такую игру респект!
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BoltCX
1489726848
говнюки. обидно, да?
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Nesterenko
1489727203
МЮ боялся Ростов , это было видно. А пропустили очень обидно, ростовчане молодцы. Про Зенит и Краснодар лучше промолчу.
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ДАША Д
1489727855
МЮ скорее повезло, чем победили за счет более высокого класса.
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Аид666
1489728275
Оба гола Ростову создал Ибра...
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mig28
1489728528
Приятно слышать от таких мастеров подобные высказывания! Ростов достойно провел сезон в еврокубках!
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Black Giz
1489728996
Одно слово:"Мужики!" Бились достойно и до конца. Низкий вам поклон, ребята, за такие эмоции!
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Опорник84
1489733264
Проигрыш Ростова из разряда тех за которое не стыдно! Ребята выложились на все сто!
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ProstoPolzovatel
1489737377
Чтобы там не писали английские болельщики, Ибра реально крут...по пальцам можно пересчитать современных нападающих (даже топ-уровня), которые вот так "с лёту" могут обработать мяч и пяткой выкатить партнёру на пустые ворота...Ибра вообще нашим командам много проблем доставляет...Вспомните хотя бы противостояние Рубина и Барсы... А "Ростов" - Команда с большой буквы К...Матч с "Челси" МЮ сломал Эрера, а матч с "Ростовом" никто не ломал...Это заставляет уважать "Ростов" ещё больше...как и тех болельщиков, которые на весь "Олд Таффорд" скандировали: "Ростов, Ростов..."...It's really cool, guys!
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