Ибрагимович: «В матче с «Ростовом» надо было стараться, стараться и еще раз стараться»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отметил оборонительные действия игроков «Ростова» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. По его словам, только старание позволило обыграть российскую команду в этой встрече.

«Было непросто, соперник уверенно оборонялся, демонстрировал слаженную игру, поэтому мы с трудом проходили сквозь оборону. Нам необходимо было сохранять терпение, создавать моменты и ждать своего момента.

Для нас главное было не сдавать и продолжать гнуть свою линию. Стараться, стараться и еще раз стараться. Нам надо было создавать моменты, мы хотели победить, что в итоге и сделали.

Остались все сильные команды. Мы хотим выиграть этот трофей, о чем говорим с самого начала. У нас осталось два турнира, в которых мы продолжаем играть, и наш настрой – побеждать в каждом из матчей. Для этого надо хорошо работать», – сказал Ибрагимович после матча.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» завершился со счетом 1:0. Первая встреча в Ростове-на-Дону закончилась со счетом 1:1.

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