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    Аспас: «Краснодару» не хватало Смолова»

    Нападающий «Сельты» Яго Аспас согласился, что «Краснодару» не хватало атлетичного Федора Смолова в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что форвард пропустил этот матч из-за травмы, полученной в матче чемпионата России со «Спартаком».

    «Безусловно, это был очень серьезный матч против очень серьезной команды. Было очень сложно. Мы должны быть довольны, что прошли дальше.

    Сейчас остались только сильные команды. Будет сложно, но я надеюсь, чтобы второй матч противостояния мы играли дома.

    Отсутствие Федора Смолова сказалось на игре? Да, чувствовалось, что команде не хватало этого большого игрока», – сказал Аспас.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» – «Сельта» завершился со счетом 0:2. В первой встрече также были сильнее испанцы – 2:1.

    Источник: Rusfootball.info

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    17.03.2017 06:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 17 марта 2017, 10:42

      ПРИЧЕМ ТУТ СМОЛОВ ИГРЫ НЕТ! ШАЛИМОВУ ПОРА НА ВЫХОД, С ВЕЩАМИ!

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