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    Смолов пропустит ответный матч с «Сельтой»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов не сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты». Об этом сообщил главный тренер «быков» Игорь Шалимов.

    «Смолов не сыграет против «Сельты», – заявил Шалимов.

    Напомним, что российский форвард восстанавливается от травмы задней поверхности бедра, которую он получил в игре со «Спартаком».

    Матч «Краснодар» – «Сельта» пройдет 16 марта. Первая встреча между командами завершилась в пользу испанцев со счетом 2:1.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    15.03.2017 14:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 15 марта 2017, 20:08

      Жаль, конечно!
      Все равно удачи Краснодару!

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      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 15 марта 2017, 17:45

      У него там не разрыв или надрыв, а просто что-то типа спазма
      Ну и хрен с ним, укол в ногу, пошел результат делать, это не навредит, люди годами на уокалх играют
      Сто пудов это он так сам перестраховаться решил перед летним трансферным окном и кубком конфедерации, чтобы показать себя

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > MaxOfMobbDeep 15 марта 2017, 20:15

      Я тоже так думаю. Бережет товар Смолов. И ... на него! Вот еще звезда косолапая! Все мои надежды только на Клаэссона.

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 15 марта 2017, 14:30

      Потеря конечно!

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      Рейтинг: +581

      Чеба > Pourport 15 марта 2017, 14:37

      Федя, конечно бы, не помешал, но и этим составом обязаны Сельту проходить. Надо-то 1 гол забить.

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      Рейтинг: +581

      Чеба 15 марта 2017, 14:25

      Если "быки" поймают свою игру, то и без Феди победят 2-0 где-то. По первому матчу видно, что Сельта в обороне мертвая. Удачи КРАСНОДАР!

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