Смолов пропустит ответный матч с «Сельтой»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов не сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты». Об этом сообщил главный тренер «быков» Игорь Шалимов.

«Смолов не сыграет против «Сельты», – заявил Шалимов.

Напомним, что российский форвард восстанавливается от травмы задней поверхности бедра, которую он получил в игре со «Спартаком».

Матч «Краснодар» – «Сельта» пройдет 16 марта. Первая встреча между командами завершилась в пользу испанцев со счетом 2:1.