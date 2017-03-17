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    Мата: «Ростов» — команда, которая бьется до конца»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    «Сегодня опять был вопрос реализации моментов. Мы создали достаточно опасности у ворот соперник, но долго не могли забить. Было важно не пропустить, поэтому мы счастливы. «Ростов» — команда, которая бьется до конца. Они играют в непростой футбол, но мы сумели приспособиться. Мы играли на «Олд Траффорд» и были обязаны сыграть хорошо.

    Наша цель — выиграть каждый турнир, в котором мы участвуем. У нас есть шанс попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, поэтому мы должны отдать все силы. Лига Европы — сложный турнир», — сказал испанец.

    Мата забил единственный мяч в матче на «Олд Траффорд».

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии на счету хавбека шесть голов в 21 матче.

    Источник: BBC

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    17.03.2017 01:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 17 марта 2017, 10:14

      Ростов вызывает только глубочайшее уважение. Мужики действительно бились в каждом матче до самого финального свистка, в отличие от многих наших клубов.

      2
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      Рейтинг: +395

      meiram 17 марта 2017, 09:27

      Нужно гордиться за "Ростов", которая достойно представляла Россию и благодаря ей в Европе стали уважать Россию! Молодцы-мужики!

      3
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      Рейтинг: +319

      Beim > meiram 17 марта 2017, 09:38

      Ну на счет россии не знаю, но ростов в соперники мало кто захочет себе получить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 17 марта 2017, 08:34

      Одно из немногих поражений вообще, после которого не обидно за игру команды.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 17 марта 2017, 05:46

      Обычно после проигранной игры всегда начинается:"вот если бы у нас...,да как бы....",А вот после этого поражения Ростова хочется только гордиться тем что у нас есть такая команда!!!Выжать максимум из того что есть по составу и достойно сыграть с МЮ,это очень очень круто!Респект МУЖИКАМ и тренерам всем всем!!!!!

      12
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 17 марта 2017, 03:54

      Молодцы!!! В следующем сезоне, снова выстрелите и думаю не хуже, чем в этом году!!!

      8
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 марта 2017, 02:48

      Единственное кто поразил, так это комменты, которые радовались жребию... Клоуны... С нормальным жребием Ростов бы до полуфинала дошагал, а так, после первого матча было всё ясно. Но, спасибо Ростову за компанию, мужики. Жаль что попался им МЮ, любую другую команду из этого розыгрыша они скорее всего бы прошли...

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