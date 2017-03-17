Мата: «Ростов» — команда, которая бьется до конца»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Сегодня опять был вопрос реализации моментов. Мы создали достаточно опасности у ворот соперник, но долго не могли забить. Было важно не пропустить, поэтому мы счастливы. «Ростов» — команда, которая бьется до конца. Они играют в непростой футбол, но мы сумели приспособиться. Мы играли на «Олд Траффорд» и были обязаны сыграть хорошо.

Наша цель — выиграть каждый турнир, в котором мы участвуем. У нас есть шанс попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, поэтому мы должны отдать все силы. Лига Европы — сложный турнир», — сказал испанец.

Мата забил единственный мяч в матче на «Олд Траффорд».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии на счету хавбека шесть голов в 21 матче.