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Шалимов: «Сельта» заслуженно прошла дальше»

17 марта 2017, 00:47
19

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал результат встречи 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» (0:2; 1:4 по сумме двух матчей).

«По итогам двух игр, я думаю, «Сельта» заслуженно прошла дальше. На таком уровне моменты делают разницу, от этого зависит результат. Хотя в принципе по двум матчам была более-менее равная игра. Нам надо делать выводы. Но становиться мощнее, сильнее мы можем только после таких игр.

У Рамиреса, похоже, повреждена приводящая мышца. Там ничего серьезного, может, сыграет с «Уфой». Про судейство не хочу говорить. Я бы не говорил о предвзятости, просто он отсудил так, как мог. Игроки не должны думать, что мы проиграли из-за судьи», – сказал специалист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Краснодар Сельта Шалимов Игорь
Комментарии (19)
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Lester84
1489700923
А Шалимов абсолютно незаслуженно стал главным тренером Краснодара. Бездарь!
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Krasnodar 123
1489701156
Ты еще умничаешь? Тебе помалкивать надо и подавать в отставку, пока ты команду не развалил до основания ! Как тренер ты полный нуль, или ноль, как тебе больше нравится!
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polt
1489701389
Не повезло с потерями. Сыграли слабо. Но и 1/8 хорошее достижение.
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maior-60
1489702596
Шалимов не тянет, необходимо срочно менять.
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PAVLODAR
1489720450
Галицкий уже сожалеет !
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Sanirin79
1489724270
Команду надо наигрывать с разными футболистами. А то выбыл Федя и Калачев и все... нету команды
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Ник_ЦСКА
1489729044
Правильно, заслуженно. Среднероссийская команда уступила среднеевропейской команде (ну если чуть-чуть выше средней). Команда уже не тот монолит, которая вничью с Дортмундом играла, и нет уже наконечника - Ари фут.убийцы. Странная конечно замена Классена, единственного укалывающего игрока. Сам Шалимов слил матч. Короче команда и тренер не соответствует стадиону и выше данной стадии еврокубков им и не прыгнуть. Теперь им полный стадион с такой командой не собрать. Будем болеть за ЛокоАри, гола 2 Спартаку замочит, покажет класс!!
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Серёга Краснодарский
1489731299
Что он там думает? первый тайм катали у своих ворот, более менее игра оживилась с выходом Лаборде (который постоянно на лавке и выходит в самом конце) и Жорика (который вообще первый раз, по моему, вышел в этом году.). Все что имеют быки - это накатанное от Кононава. Вообще думал Сергей Николаевич попрет его в шею еще в том году. Проиграна вчера игра тренером а выиграна испанским тренером.
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subbotaspartak
1489732535
Дали по рогам быкам, А обидно и нам.
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АлёшкА91
1489737265
Пускай вылет из ЛЕ останется на совести Смолова!
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