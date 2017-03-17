Шалимов: «Сельта» заслуженно прошла дальше»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал результат встречи 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» (0:2; 1:4 по сумме двух матчей).

«По итогам двух игр, я думаю, «Сельта» заслуженно прошла дальше. На таком уровне моменты делают разницу, от этого зависит результат. Хотя в принципе по двум матчам была более-менее равная игра. Нам надо делать выводы. Но становиться мощнее, сильнее мы можем только после таких игр.

У Рамиреса, похоже, повреждена приводящая мышца. Там ничего серьезного, может, сыграет с «Уфой». Про судейство не хочу говорить. Я бы не говорил о предвзятости, просто он отсудил так, как мог. Игроки не должны думать, что мы проиграли из-за судьи», – сказал специалист.