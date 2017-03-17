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    Шалимов: «Сельта» заслуженно прошла дальше»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал результат встречи 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» (0:2; 1:4 по сумме двух матчей).

    «По итогам двух игр, я думаю, «Сельта» заслуженно прошла дальше. На таком уровне моменты делают разницу, от этого зависит результат. Хотя в принципе по двум матчам была более-менее равная игра. Нам надо делать выводы. Но становиться мощнее, сильнее мы можем только после таких игр.

    У Рамиреса, похоже, повреждена приводящая мышца. Там ничего серьезного, может, сыграет с «Уфой». Про судейство не хочу говорить. Я бы не говорил о предвзятости, просто он отсудил так, как мог. Игроки не должны думать, что мы проиграли из-за судьи», – сказал специалист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2017 00:47
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 17 марта 2017, 10:54

      Пускай вылет из ЛЕ останется на совести Смолова!

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 марта 2017, 09:35

      Дали по рогам быкам,
      А обидно и нам.

      0
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 17 марта 2017, 09:14

      Что он там думает? первый тайм катали у своих ворот, более менее игра оживилась с выходом Лаборде (который постоянно на лавке и выходит в самом конце) и Жорика (который вообще первый раз, по моему, вышел в этом году.). Все что имеют быки - это накатанное от Кононава. Вообще думал Сергей Николаевич попрет его в шею еще в том году. Проиграна вчера игра тренером а выиграна испанским тренером.

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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 17 марта 2017, 08:37

      Правильно, заслуженно. Среднероссийская команда уступила среднеевропейской команде (ну если чуть-чуть выше средней). Команда уже не тот монолит, которая вничью с Дортмундом играла, и нет уже наконечника - Ари фут.убийцы. Странная конечно замена Классена, единственного укалывающего игрока. Сам Шалимов слил матч. Короче команда и тренер не соответствует стадиону и выше данной стадии еврокубков им и не прыгнуть. Теперь им полный стадион с такой командой не собрать. Будем болеть за ЛокоАри, гола 2 Спартаку замочит, покажет класс!!

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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 17 марта 2017, 07:17

      Команду надо наигрывать с разными футболистами. А то выбыл Федя и Калачев и все... нету команды

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      Рейтинг: +166

      Ник17 > Sanirin79 17 марта 2017, 09:44

      Какой калачев??? Василий)))

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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 > Ник17 17 марта 2017, 17:51

      А ты футбол вчера смотрел?али просто позубоскалить?

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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 17 марта 2017, 06:14

      Галицкий уже сожалеет !

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 17 марта 2017, 04:04

      Команда у Краснодара хорошая, но еще сырая, нет уверенности в собственных возможностях. Чуть серьезнее соперник попался и все...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 марта 2017, 02:49

      Лучше бы Краснодару МЮ достался... Результат был бы тот же, но зато Ростов бы прошёл дальше... А так, обе команды вылетели, и вылетели по игре и по делу, к сожалению...

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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 17 марта 2017, 01:46

      Более-менее равная? Ну да, ну да.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 марта 2017, 01:30

      и тренер да и сами игроки сыграли не важно Шалимов мне кажется ошибся с составом причин много разберутся Галицкий не Миллер сюсюкаться не будет

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