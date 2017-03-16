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    Лига Европы. «Бешикташ» и «Генк» пробились в четвертьфинал

    «Бешикташ» крупно обыграл «Олимпиакос» в матче за выход в четвертьфинал Лиги Европы. Голы в составе стамбульской команды забили Венсан Абубакар, Райан Бабел и Дженк Тосун. Единственный гол греческого клуба забил Тарик Эльюнусси. Счет по сумме двух матчей — 5:2.

    Параллельная встреча между «Генком» и «Гентом» завершилась ничьей 1:1. Голами отметились Тимоти Кастань и Луи Верстраэт. «Генк» одержал победу в двухматчевом противостоянии с общим счетом 6:3.

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

    Бешикташ (Турция) — Олимпиакос (Греция) — 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 — Абубакар, 10; 2:0 — Бабел, 22: 2:1 — Эльюнусси, 31; 3:1 — Бабел, 75; 4:1 — Тосун, 84.

    Первый матч – 1:1

    Генк (Бельгия) — Гент (Бельгия) — 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 — Кастань, 20; 1:1 — Верстраэт, 84.

    Первый матч – 5:2

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2017 23:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 17 марта 2017, 00:21

      Турки хорошо в этот раз с играли)))

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 марта 2017, 23:01

      Турки очень сильны...

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 16 марта 2017, 23:01

      ну Бешикташ уверенно вышли

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