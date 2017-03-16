Лига Европы. «Бешикташ» и «Генк» пробились в четвертьфинал

«Бешикташ» крупно обыграл «Олимпиакос» в матче за выход в четвертьфинал Лиги Европы. Голы в составе стамбульской команды забили Венсан Абубакар, Райан Бабел и Дженк Тосун. Единственный гол греческого клуба забил Тарик Эльюнусси. Счет по сумме двух матчей — 5:2.

Параллельная встреча между «Генком» и «Гентом» завершилась ничьей 1:1. Голами отметились Тимоти Кастань и Луи Верстраэт. «Генк» одержал победу в двухматчевом противостоянии с общим счетом 6:3.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

Бешикташ (Турция) — Олимпиакос (Греция) — 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 — Абубакар, 10; 2:0 — Бабел, 22: 2:1 — Эльюнусси, 31; 3:1 — Бабел, 75; 4:1 — Тосун, 84.

Первый матч – 1:1

Генк (Бельгия) — Гент (Бельгия) — 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Кастань, 20; 1:1 — Верстраэт, 84.

Первый матч – 5:2

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