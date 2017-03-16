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Черчесов посетит матч «Манчестер Юнайтед» – «Ростов»

16 марта 2017, 13:19
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом», утверждает 161.ru. Напомним, первая встреча соперников завершилась вничью 1:1.

Специалист планирует проследить за игрой ростовчан, вызванных в национальную команду. Такими футболистами являются Федор Кудряшов, Александр Ерохин, Дмитрий Полоз и Александр Бухаров.

Встреча начнется в 23:05 по московскому времени. Следить за событиями матча можно здесь.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Кудряшов Федор Бухаров Александр Полоз Дмитрий Ерохин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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zatonn
1489659702
У сэра Алекса Фергюссона автограф хоть возьмёт? Главное, чтобы с Жозе Моуриньо не повздорил))
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Chesn0k
1489659813
кайфует на деньги рфс
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Серго24
1489661663
посетить посетить)
Ответить
vladimir-7
1489662574
Ну, а почему на холяву в Англию не съездить и не посетить игру МЮ и Ростов, ведь командировку РФС подписал С. Черчесову.
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serhz
1489663258
Пусть в воскресенье посетит Самару или Краснодар и просматривает кого хочет , нечего тратить валюту ! , в июле после КК надеюсь выгонят .
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FanatSerj
1489664550
ну хоть какие то плюсы от того что тренеруешь сборную России, а тож потом все равно какашками закидают.
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Зэб
1489664865
По ящику не посмотреть что ли?!
Ответить
subbotaspartak
1489669644
Конечно, Слава, чё ж тебе в телевизер пялиться, Съездить, поглядеть, расслабиться. Погода там не ахти. Ты сразу в паб кати.
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prtcs
1489680141
За счёт государства можно и покататься по заграницам.
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