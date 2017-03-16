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    Черчесов посетит матч «Манчестер Юнайтед» – «Ростов»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом», утверждает 161.ru. Напомним, первая встреча соперников завершилась вничью 1:1.

    Специалист планирует проследить за игрой ростовчан, вызванных в национальную команду. Такими футболистами являются Федор Кудряшов, Александр Ерохин, Дмитрий Полоз и Александр Бухаров.

    Встреча начнется в 23:05 по московскому времени. Следить за событиями матча можно здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2017 13:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 16 марта 2017, 19:02

      За счёт государства можно и покататься по заграницам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 марта 2017, 16:07

      Конечно, Слава, чё ж тебе в телевизер пялиться,
      Съездить, поглядеть, расслабиться.
      Погода там не ахти.
      Ты сразу в паб кати.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      Зэб 16 марта 2017, 14:47

      По ящику не посмотреть что ли?!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 марта 2017, 14:42

      ну хоть какие то плюсы от того что тренеруешь сборную России, а тож потом все равно какашками закидают.

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 16 марта 2017, 14:20

      Пусть в воскресенье посетит Самару или Краснодар и просматривает кого хочет , нечего тратить валюту ! , в июле после КК надеюсь выгонят .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 марта 2017, 14:09

      Ну, а почему на холяву в Англию не съездить и не посетить игру МЮ и Ростов, ведь
      командировку РФС подписал С. Черчесову.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Серго24 16 марта 2017, 13:54

      посетить посетить)

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 16 марта 2017, 13:23

      кайфует на деньги рфс

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 марта 2017, 13:21

      У сэра Алекса Фергюссона автограф хоть возьмёт? Главное, чтобы с Жозе Моуриньо не повздорил))

      2
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