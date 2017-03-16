Черчесов посетит матч «Манчестер Юнайтед» – «Ростов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом», утверждает 161.ru. Напомним, первая встреча соперников завершилась вничью 1:1.

Специалист планирует проследить за игрой ростовчан, вызванных в национальную команду. Такими футболистами являются Федор Кудряшов, Александр Ерохин, Дмитрий Полоз и Александр Бухаров.

Встреча начнется в 23:05 по московскому времени. Следить за событиями матча можно здесь.