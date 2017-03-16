Лено гордится матчем с «Атлетико»

Голкипер «Байера» Бернд Лено считает, что его команда потеряла шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы еще в первом матче с «Атлетико».

«Удача сегодня была не нашей стороне. Облак сделал три превосходных сейва. И все же мы показали добротный футбол.

Мы двигаемся в правильном направлении. Мы потеряли шансы на выход в четвертьфинал, плохо сыграв в первом матче. Сегодня мы доказали, что способны играть на равных с «Атлетико».

Нашим сегодняшним выступлением можно гордиться», – считает Лено.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Байер» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были испанцы – 4:2.

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