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    Бакайоко: «Победа над «Манчестер Сити»? Это что-то невероятное»

    Полузащитник «Монако» Тьему Бакайоко, ставший автором победного гола в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1), поделился эмоциями от матча. Напомним, французы вышли в четвертьфинал турнира за счет голов, забитых на выезде.

    «Это что-то невероятное. Мы заслужили пройти дальше по сумме двух игр. Да, было очень трудно, но мы были сильны духом и смогли дома забить мячи, которые были нужны как воздух. Теперь мы надеемся пройти еще дальше и не должны бояться соперников по четвертьфиналу. Для этого трудились не только игроки, но и все сотрудники клуба. А болельщики были нашим 12-м игроком сегодня», – сказал футболист.

    Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 17 марта.

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    Источник: L' Equipe

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    16.03.2017 01:39
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