Уткин считает, что «Ростов» имеет шансы забить «Манчестер Юнайтед»

Телекомментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» и «Краснодар» – «Сельта». По мнению Уткина, ростовчане имею хорошие шансы, чтобы забить в Англии.

«У «Ростова» хорошие шансы забить. Если это произойдет не при счете 0:3, то шансы уже будут неплохие. Про «Краснодар» мне тяжело, что сказать. То они проигрывают «Уфе», то героически вытаскивают матч со «Спартаком». Я не стал бы прогнозы давать по их предстоящей игре с «Сельтой», – сказал Уткин.

Встреча в Краснодаре начнется 16 марта в 21:00, игра в Манчестере – в 23:05 по московскому времени.