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    Уткин считает, что «Ростов» имеет шансы забить «Манчестер Юнайтед»

    Телекомментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед»«Ростов» и «Краснодар»«Сельта». По мнению Уткина, ростовчане имею хорошие шансы, чтобы забить в Англии.

    «У «Ростова» хорошие шансы забить. Если это произойдет не при счете 0:3, то шансы уже будут неплохие. Про «Краснодар» мне тяжело, что сказать. То они проигрывают «Уфе», то героически вытаскивают матч со «Спартаком». Я не стал бы прогнозы давать по их предстоящей игре с «Сельтой», – сказал Уткин.

    Встреча в Краснодаре начнется 16 марта в 21:00, игра в Манчестере – в 23:05 по московскому времени.

    Источник: Спорт FM

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    15.03.2017 21:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -256

      balaton78 16 марта 2017, 10:23

      Забить Ростов конечно может..но немного расстраивает,что не смогли забить Тереку...Будем считать,что голы приберегли для МЮ.Будем верить в победу Ростова или результативную ничью больше чем 1-1!

      -1
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      Рейтинг: +2336

      den161 > balaton78 16 марта 2017, 10:45

      с тереком считаю просто не везло, не лез мяч в ворота и все. Т.к. одна бомба в воронку не попадает дважды то с мю должно повезти и хорошо бы забить. Верим!!!

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 16 марта 2017, 02:00

      могут забить,но выйти дальше вряд ли осилят,с учетом вылета МЮ из КА))

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      Рейтинг: +5113

      hunta 15 марта 2017, 22:04

      Раз Уткин считает, значит - забьют..., куда им деваться от Уткина, иначе он всех забьёт "словесным поносом"...

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 марта 2017, 21:41

      Я думаю они и выиграют.

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      Рейтинг: +5113

      hunta > RedWhiteFans2 15 марта 2017, 22:05

      Это - надо...

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 15 марта 2017, 21:37

      Я вас умоляю- не надо Уткина....Он еще год назад как только не критиковал Ростов....С каких Уткин является футбольным экспертом??? Он что играл или тренировал ??? Как владелец sports.ru., он что заслуживает и здесь внимания??? Вдобавок в такой форме ??? Или он олимпийский чемпион или чемпион мира или Европы, чтобы так рассуждать??? "Если это произойдет не при счете 0:3, то шансы уже будут неплохие."- что это за идиотская фраза??? Или он и совладелец "Бомбардира" ????

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 марта 2017, 21:25

      Вот здесь я с Уткиным согласен!

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      Рейтинг: +5113

      hunta > Serjoga 15 марта 2017, 22:07

      Serjoga , ты прав, но зачем тут "Уткин"...? Я тебе плюсик верну...

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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 15 марта 2017, 21:24

      Ждём матчи.

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      Рейтинг: +4023

      raritet > lekseij2007 15 марта 2017, 22:43

      Нужно признать -шансов пройти МЮ не много.

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      Рейтинг: +4023

      raritet > raritet 15 марта 2017, 22:44

      Не стоит забывать и о судьях...

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