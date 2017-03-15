Глеб: «Судьи уничтожают «Зенит»? Весело»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб высказал мнение о судействе в нынешнем сезоне чемпионата России. Напомним, ранее «Зенит» остался недоволен работой арбитров в матче 19-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:1).
– В России больше, чем в других странах говорят судействе?
– Честно, даже не читаю особо новостей. А что, у вас много говорят об этом?
– Уже который день обсуждают слова игроков «Зенита», о том, что судьи их уничтожают.
– А когда их уничтожили?
– Говорят, что в последней игре с «Амкаром».
– Весело. Ну, так всегда: одни говорят, что их засудили, а другие – наоборот, не согласны. Игру эту не видел, поэтому сказать нечего.
– А в целом по судейству?
– Раньше вопросов было много. А в играх с «Локомотивом» и «Уфой» все было грамотно, по делу.
Источник: «Советский спорт»