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    Глеб: «Судьи уничтожают «Зенит»? Весело»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб высказал мнение о судействе в нынешнем сезоне чемпионата России. Напомним, ранее «Зенит» остался недоволен работой арбитров в матче 19-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:1).

    – В России больше, чем в других странах говорят судействе?

    – Честно, даже не читаю особо новостей. А что, у вас много говорят об этом?

    – Уже который день обсуждают слова игроков «Зенита», о том, что судьи их уничтожают.

    – А когда их уничтожили?

    – Говорят, что в последней игре с «Амкаром».

    – Весело. Ну, так всегда: одни говорят, что их засудили, а другие – наоборот, не согласны. Игру эту не видел, поэтому сказать нечего.

    – А в целом по судейству?

    – Раньше вопросов было много. А в играх с «Локомотивом» и «Уфой» все было грамотно, по делу.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.03.2017 18:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 марта 2017, 18:54

      И о чём это?

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Mamont88 15 марта 2017, 20:33

      Ни никогда Спартаку АЕК не обыграть. Ни в жисть!

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Mamont88 15 марта 2017, 23:31

      Сам дурак!

      -1
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