Глеб: «Судьи уничтожают «Зенит»? Весело»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб высказал мнение о судействе в нынешнем сезоне чемпионата России. Напомним, ранее «Зенит» остался недоволен работой арбитров в матче 19-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:1).

– В России больше, чем в других странах говорят судействе?

– Честно, даже не читаю особо новостей. А что, у вас много говорят об этом?

– Уже который день обсуждают слова игроков «Зенита», о том, что судьи их уничтожают.

– А когда их уничтожили?

– Говорят, что в последней игре с «Амкаром».

– Весело. Ну, так всегда: одни говорят, что их засудили, а другие – наоборот, не согласны. Игру эту не видел, поэтому сказать нечего.

– А в целом по судейству?

– Раньше вопросов было много. А в играх с «Локомотивом» и «Уфой» все было грамотно, по делу.