Инсинье продлит контракт с «Наполи» до 2021 года

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье близок к продлению контракта с клубом. Отмечается, что 25-летний итальянец в ближайшее время подпишет с неаполитанцами новое соглашение до 2021 года. Нынешний трудовой договор форварда рассчитан до 2019 года.

По информации источника, заработная плата футболиста будет увеличена до 3 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы «Милан», «Арсенал» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Серии А Инсинье провел 27 матчей, в которых забил девять голов и сделал шесть результативных передач.