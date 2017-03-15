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    Инсинье продлит контракт с «Наполи» до 2021 года

    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье близок к продлению контракта с клубом. Отмечается, что 25-летний итальянец в ближайшее время подпишет с неаполитанцами новое соглашение до 2021 года. Нынешний трудовой договор форварда рассчитан до 2019 года.

    По информации источника, заработная плата футболиста будет увеличена до 3 миллионов евро в год.

    Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы «Милан», «Арсенал» и «Ливерпуль».

    В нынешнем сезоне Серии А Инсинье провел 27 матчей, в которых забил девять голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    15.03.2017 17:33
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