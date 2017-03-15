Окриашвили выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в матче 19-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:1). Об этом сообщил главный тренер «быков» Игорь Шалимов.

«По Окриашвили. Пока, по информации, травма крестообразных связок, выбыл надолго», — сказал Шалимов.

Напомним, что Окриашвили перешел в «Краснодар» осенью 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата России грузинский хавбек провел девять матчей, отметившись одним голом.