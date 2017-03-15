Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Окриашвили выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок

Окриашвили выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок

15 марта 2017, 16:52
14

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в матче 19-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:1). Об этом сообщил главный тренер «быков» Игорь Шалимов.

«По Окриашвили. Пока, по информации, травма крестообразных связок, выбыл надолго», — сказал Шалимов.

Напомним, что Окриашвили перешел в «Краснодар» осенью 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата России грузинский хавбек провел девять матчей, отметившись одним голом.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Окриашвили Торнике Шалимов Игорь
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maksspartak
1489586285
да уж все печально (( и это перед лигой европы
Ответить
MaxOfMobbDeep
1489586759
Я кресты порвал во время игры по регби среди вузов на снегу (поле не почистили), когда в меня соперник влетел, а я падать не захотел - вся сила его удара мне в колено пошла, я тогда еще немного подскользнулся перед захватом
Но я мало того, что игру доиграл, так еще месяц ходил, операцию никак не делали
А тут из-за того, что ногу жестко на землю опустил получил кресты - и это профессиональный спортсмен с правильным питанием, каждодневными тренировками и тд. Что-то он какой-то стеклянный
Ответить
oyabun
1489589166
Очень сочувствую игроку. Травмы коленей вообще крайне хреновая штука, по себе знаю. Быстрейшего выздоровления и минимума последствий!
Ответить
kolkarod88
1489591099
Травмы зло... Наискорейшего выздоровления всем футболистам.
Ответить
mialkov
1489591521
Эпидемия травм какая-то!!! Торнике - скорейшего восстановления!
Ответить
Artemka69
1489591863
Скорейшего выздоровления!!!
Ответить
Кирилл_18
1489595484
здоровья!
Ответить
Snerg
1489595723
мне напоминает историю про спартак когда травмировались один за одним.... это всё подготовка не правильная...
Ответить
афоня72
1489597096
Да одним голом, зато каким!!
Ответить
srg38
1489597480
здоровья тебе... но поступок твой тебя не красит ни коем образом
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+