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    Окриашвили выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок

    Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в матче 19-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:1). Об этом сообщил главный тренер «быков» Игорь Шалимов.

    «По Окриашвили. Пока, по информации, травма крестообразных связок, выбыл надолго», — сказал Шалимов.

    Напомним, что Окриашвили перешел в «Краснодар» осенью 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата России грузинский хавбек провел девять матчей, отметившись одним голом.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2017 16:52
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1580

      srg38 15 марта 2017, 20:04

      здоровья тебе... но поступок твой тебя не красит ни коем образом

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 15 марта 2017, 19:58

      Да одним голом, зато каким!!

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg 15 марта 2017, 19:35

      мне напоминает историю про спартак когда травмировались один за одним.... это всё подготовка не правильная...

      0
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      Рейтинг: +54

      Кирилл_18 15 марта 2017, 19:31

      здоровья!

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 15 марта 2017, 18:31

      Скорейшего выздоровления!!!

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 15 марта 2017, 18:25

      Эпидемия травм какая-то!!! Торнике - скорейшего восстановления!

      0
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      Рейтинг: +61

      kolkarod88 15 марта 2017, 18:18

      Травмы зло... Наискорейшего выздоровления всем футболистам.

      1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 15 марта 2017, 17:46

      Очень сочувствую игроку. Травмы коленей вообще крайне хреновая штука, по себе знаю. Быстрейшего выздоровления и минимума последствий!

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      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 15 марта 2017, 17:05

      Я кресты порвал во время игры по регби среди вузов на снегу (поле не почистили), когда в меня соперник влетел, а я падать не захотел - вся сила его удара мне в колено пошла, я тогда еще немного подскользнулся перед захватом

      Но я мало того, что игру доиграл, так еще месяц ходил, операцию никак не делали

      А тут из-за того, что ногу жестко на землю опустил получил кресты - и это профессиональный спортсмен с правильным питанием, каждодневными тренировками и тд. Что-то он какой-то стеклянный

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      Рейтинг: +10

      Pal4ik > MaxOfMobbDeep 15 марта 2017, 17:29

      колено,такой сустав с которым часто случаются травмы почти на ровном месте это не зависит от того кто стеклянный,а кто деревянный.Оранаре тоже в мае кресты порвал и кульбиты потом делал и ничего,дело случая

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 > MaxOfMobbDeep 15 марта 2017, 17:42

      Какой ты молодец! Ты это во всех обсуждениях пишешь, когда кто-нибудь кресты рвёт?

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > MaxOfMobbDeep 15 марта 2017, 20:42

      этот, как ты говоришь, стеклянный после оказания помощи на поле рвался как ненормальный... только врачи его успокоили и запретили выходить...

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      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep > Виталий1 15 марта 2017, 21:00

      Нет, я к тому, что футболисты неженки и какие-то не профессионалы.
      Ты видел момент травмы? Он походу не размялся должным образом либо у него совсем туго с растяжкой. Ну не могут у профессионала с постоянными массажами, восстановительными процедурами и тд так нелепо травмы случаться

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 15 марта 2017, 16:58

      да уж все печально (( и это перед лигой европы

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