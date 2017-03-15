Шалимов: «В поединке с «Сельтой» многое будет зависеть от «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты». Российский специалист также рассказал о возможном участие в игре полузащитников команды Павла Мамаева и Шарля Каборе.

«Мы не делаем ставку на быстрый гол. Мы играем в футбол в первую очередь. В матче с «Сельтой» закрываться мы не будем. Будем стараться создавать моменты, сразу накрывать мяч. Сознательно сами мы не отдаем инициативу. Многое зависит от соперника. Во-первых, мы играем дома. «Сельта» же играет в гостях не так, как дома. Это команда, которая ловит кураж в родных стенах. Теперь многое будет зависеть от нас. Хотя этот соперник – сильный, техничный, который хорошо владеет мячом.

Участие Мамаева? Паша пропустил много, почти полгода. Резко входить в игру после такой паузы нежелательно. Он два раза вышел на замену. Будем смотреть. Может, оставим Мамаева на замену. Подумаем еще. По Каборе тоже не решили пока. Он пропустил не так много. Думаю, что Шарль будет в составе», – сказал Шалимов.

Матч «Краснодар» – «Сельта» пройдет 16 марта. Первая встреча между командами завершилась в пользу испанцев со счетом 2:1.