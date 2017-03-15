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    Шмейхель: «Лестер» играл так, как в прошлом сезоне»

    Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель оценил выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы над «Севильей» в домашнем матче.

    «Это невероятное достижение для клуба. Это был очень тяжелый матч против очень сильной команды. Во втором тайме нам было тяжело поддерживать высокий темп. Парни отлично справлялись с тем, чтобы не давать соперникам создавать моменты.

    Сейвы – это то, что я должен делать. Очень приятно помочь своей команде. Все дело в уверенности. Мы играли так, как в прошлом сезоне. Многие из нас прошли очень долгий путь. Я не так давно выступал во втором дивизионе. Теперь мне все равно, кто попадется в 1/4 финала. Это в любом случае будет сильный клуб», – сказал Шмейхель.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» – «Севилья» закончился со счетом 2:0. В первой встрече были сильнее испанцы – 2:1.

    Источник: УЕФА

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    15.03.2017 06:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 15 марта 2017, 22:28

      Прыгайте пока ЧЕЛСИ нет

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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 12:47

      какой то сговор против раньери был, при нём не хотели играть как уволили стали нормально играть

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 15 марта 2017, 07:40

      Молодец, Каспер! Хорошо, что не стал менять клуб зимой. Лигочемпионская весна того стОит. Всего 1 пропущенный гол в 5 матчах ЛЧ тоже того стОит))
      Папа тоже ближе к 30 раскрылся. У тебя всё впереди!

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