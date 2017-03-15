Шмейхель: «Лестер» играл так, как в прошлом сезоне»

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель оценил выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы над «Севильей» в домашнем матче.

«Это невероятное достижение для клуба. Это был очень тяжелый матч против очень сильной команды. Во втором тайме нам было тяжело поддерживать высокий темп. Парни отлично справлялись с тем, чтобы не давать соперникам создавать моменты.

Сейвы – это то, что я должен делать. Очень приятно помочь своей команде. Все дело в уверенности. Мы играли так, как в прошлом сезоне. Многие из нас прошли очень долгий путь. Я не так давно выступал во втором дивизионе. Теперь мне все равно, кто попадется в 1/4 финала. Это в любом случае будет сильный клуб», – сказал Шмейхель.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» – «Севилья» закончился со счетом 2:0. В первой встрече были сильнее испанцы – 2:1.