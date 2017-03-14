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  • Бирюков: «Турбин сломал игру «Зенита» в матче с «Амкаром» и сломался сам»

Бирюков: «Турбин сломал игру «Зенита» в матче с «Амкаром» и сломался сам»

14 марта 2017, 19:17
20

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков оценил действия арбитра Евгения Турбина во встрече 19-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:1), заявив, что не засчитав гол после удара хавбека сине-бело-голубых Хави Гарсии, судья сломал игру петербургской команды.

«Сейчас очень много разговоров по поводу этого матча и спорных моментов. Мне кажется, что когда «Зенит» забил гол, а арбитр его не засчитал, рефери в принципе занял неправильную позицию на поле. Иначе не объяснишь тот факт, что он не смог увидеть, пересек мяч ленточку или нет. Но дело не только в этом.

Когда судья принимает такие решения – это ломает игру команды, которая явно владеет преимуществом. А еще страшнее, что после этого эпизода сломался и сам арбитр. Он потерял нить игры. Понял, что что-то сделал не так и задергался. Странно начал трактовать некоторые эпизоды, в том числе в нашу пользу.

Неназначенный пенальти в ворота «Амкара» во втором тайме – еще одно следствие нервозности арбитра. А вообще его работа в Перми лишний раз говорит о том, что человек давно не судил на таком уровне. Когда игрок получает травму и пропускает много матчей – он выпадает из ритма. То же самое было с Турбиным. Это бросалось в глаза. Очень неприятно и страшно видеть такие вещи. В такой ситуации как тренер хочу сказать слова благодарности нашим ребятам. Знаю, что они, будучи людьми амбициозными и неравнодушными, очень переживают последние неудачи.

Да, у игроков «Зенита» не все получалось. И, в частности, взламывать оборону «Амкара». Слишком много держали мяч на своей половине поля. Где-то не хватило фарта – вспомните штангу. Но ребята сделали все, что от них зависит. Конечно, сейчас «Зенит» попал в сложную ситуацию. Однако верю в профессионализм наших футболистов и что они способны ее переломить», – сказал Бирюков.

После 19-ти туров «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков с ЦСКА (по 36) и отставая от лидирующего «Спартака» на восемь баллов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Бирюков Михаил Турбин Евгений
Комментарии (20)
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Путник 13
1489513498
Будогосский и Турбин - это позор Российского футбола..гнать их пинками..
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Krics
1489514779
7.10.2016 М. МИТРОФАНОВ:"Разговоры о судействе со стороны "СПАРТАКА"- удел слабых." Двойные стандарты, плачут бомжи начиная с президента СЛАБОКИ сдаються, просрали все честь, совесть и народные деньги.
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батог
1489520686
Миша, пересмотри игру Зенит - Спартак (прошлая осень),и посмотри коменты. Из спартаковских ни кто не ныл!!!
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vgarakh
1489582068
Нормальный судья, хорошо и справедливо отсудил, а вот игроки Зенита не играли а делали вид. Нету не только забрался в офсайд, но еще самоотверженно сыграл как защитник Амкара, Дзюба вообще не понятно от чего упал, зато при стоячих защитниках и вратаре Амкара , почему-то решил ударить по воротам, кто-то считает, что это справедливый гол. Смешно!!! А Турбин здесь не виновен и не при чем, все справедливо, нужно играть, а игры не было у Зенита.
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