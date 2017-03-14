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    Бирюков: «Турбин сломал игру «Зенита» в матче с «Амкаром» и сломался сам»

    Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков оценил действия арбитра Евгения Турбина во встрече 19-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:1), заявив, что не засчитав гол после удара хавбека сине-бело-голубых Хави Гарсии, судья сломал игру петербургской команды.

    «Сейчас очень много разговоров по поводу этого матча и спорных моментов. Мне кажется, что когда «Зенит» забил гол, а арбитр его не засчитал, рефери в принципе занял неправильную позицию на поле. Иначе не объяснишь тот факт, что он не смог увидеть, пересек мяч ленточку или нет. Но дело не только в этом.

    Когда судья принимает такие решения – это ломает игру команды, которая явно владеет преимуществом. А еще страшнее, что после этого эпизода сломался и сам арбитр. Он потерял нить игры. Понял, что что-то сделал не так и задергался. Странно начал трактовать некоторые эпизоды, в том числе в нашу пользу.

    Неназначенный пенальти в ворота «Амкара» во втором тайме – еще одно следствие нервозности арбитра. А вообще его работа в Перми лишний раз говорит о том, что человек давно не судил на таком уровне. Когда игрок получает травму и пропускает много матчей – он выпадает из ритма. То же самое было с Турбиным. Это бросалось в глаза. Очень неприятно и страшно видеть такие вещи. В такой ситуации как тренер хочу сказать слова благодарности нашим ребятам. Знаю, что они, будучи людьми амбициозными и неравнодушными, очень переживают последние неудачи.

    Да, у игроков «Зенита» не все получалось. И, в частности, взламывать оборону «Амкара». Слишком много держали мяч на своей половине поля. Где-то не хватило фарта – вспомните штангу. Но ребята сделали все, что от них зависит. Конечно, сейчас «Зенит» попал в сложную ситуацию. Однако верю в профессионализм наших футболистов и что они способны ее переломить», – сказал Бирюков.

    После 19-ти туров «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков с ЦСКА (по 36) и отставая от лидирующего «Спартака» на восемь баллов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2017 19:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 марта 2017, 15:47

      Нормальный судья, хорошо и справедливо отсудил, а вот игроки Зенита не играли
      а делали вид. Нету не только забрался в офсайд, но еще самоотверженно сыграл
      как защитник Амкара, Дзюба вообще не понятно от чего упал, зато при стоячих защитниках и вратаре Амкара , почему-то решил ударить по воротам, кто-то считает, что это справедливый гол. Смешно!!! А Турбин здесь не виновен и не при чем, все справедливо, нужно играть, а игры не было у Зенита.

      -1
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      Рейтинг: +6913

      батог 14 марта 2017, 22:44

      Миша, пересмотри игру Зенит - Спартак (прошлая осень),и посмотри коменты. Из спартаковских ни кто не ныл!!!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > батог 14 марта 2017, 22:54

      Стоял непрекращающийся визг. Составлялись петиции в следственный комитет и прокуратуру. Пострадал Ростов, попал под раздачу.
      Быстро вы всё забываете.

      1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > батог 15 марта 2017, 00:36

      Пф, сами матчи сравнивать не совсем корректно. Т.к. в игре Зенит-Спартак по сути была только одна серьёзная ошибка судьи. Но назвать ей результативной можно с большой натяжкой и большим желанием))

      В матче Амкар-Зенит арбитр принял 100500 весьма спорных решений, немалая часть из который могли однозначно повлиять на результат (не засчитанные голы, не назначенный пенальти)
      Ну и в догоночку хотелось бы отметить, что нытья то как раз было через край от спартаковских болел))) так что не надо ля-ля))

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Nevsky_RU 15 марта 2017, 00:55

      Как раз здесь один эпизод - незасчитанный первый гол. Пенальти вообще не пахло. 200500 еще напиши моментов. Шум и тогда был и сейчас, только сейчас повода для него в разы меньше.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Zeff 15 марта 2017, 01:09

      Никто не забыт, ничто не забыто. ))) Там была переломана игра двух лидеров в очной встрече наглым свистом в течение всего матча. Игра за 6 очков. А здесь момент с не засчитанным голом на 7-ой минуте с середняком лиги. Если тогда был визг, то сейчас что - вонь? "Ростов", помнится, от судейства в матче с "Зенитом" пострадал, когда Гацкана удалили за то, что кто-то из ваших ему на ногу наступил.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Супермачо 15 марта 2017, 01:17

      А со Спартаком, Ростов в 9-ром играл, 2-й тайм.

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Zeff 15 марта 2017, 01:19

      Помню, что вдевятером. Анатомию потом долго разбирали, куда Кудряшов там попал. )

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Супермачо 15 марта 2017, 01:22

      Когда Зенит с Куусюси играл, тебе 5 лет было.
      Неужели так зацепило?

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Zeff 15 марта 2017, 01:26

      Это первые впечатления. ЧМ в Мексике, голы бельгийцев из офсайда. И еврокубки для меня начались как раз тогда с черного лампового "Рекорда".

      -1
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      Рейтинг: +892

      Krics 14 марта 2017, 21:06

      7.10.2016 М. МИТРОФАНОВ:"Разговоры о судействе со стороны "СПАРТАКА"- удел слабых." Двойные стандарты, плачут бомжи начиная с президента СЛАБОКИ сдаються, просрали все честь, совесть и народные деньги.

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim > Krics 15 марта 2017, 13:35

      По поводу денег - не просрали, а освоили)

      -2
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 14 марта 2017, 20:44

      Будогосский и Турбин - это позор Российского футбола..гнать их пинками..

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