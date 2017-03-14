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  • Наступивший на ногу Витселю китайский игрок переведен в дубль до конца сезона с минимальной зарплатой

Наступивший на ногу Витселю китайский игрок переведен в дубль до конца сезона с минимальной зарплатой

14 марта 2017, 16:48
10

Администрация китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» применила серьезные санкции в отношении полузащитника Цинь Шэна, который умышленно наступил на ногу бывшему игроку «Зенита» Акселю Витселю во втором туре чемпионата Китая и получил прямую красную карточку на 24-й минуте. Футболист оштрафован клубом на 40 тысяч евро и переведен в дубль до окончания сезона с минимально допустимым размером заработной платы без возможности покинуть команду в текущем году.

«На 24-й минуте Цинь Шэн намеренно наступил на ногу соперника и сразу получил красную карточку. Его поведение противоречит спортивным принципам и является постыдным как для клуба, так и для всего китайского футбола. Это наказание послужит примером для других и улучшит понимание клубной дисциплины», – говорится в официальном заявлении руководства «Шанхай Шэньхуа».

Напомним, игра завершилась со счетом 1:1, а Витсель забил свой дебютный гол за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в чемпионате Китая на 85-й минуте.

Источник: ESPN
Азия Тяньцзинь Цюаньцзянь Шанхай Шэньхуа Витсель Аксель
Комментарии (10)
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kykyi
1489500017
Вот это дисциплина, ладно хоть не расстреляли. А если серьезно, то все правильно. Нашего кокошку, за то что позорит свой клуб, давно надо на пол года на минималку, глядишь бы дошло.
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STALKER27
1489500160
По-китайски, сурово и во всеуслышание
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FanatSerj
1489500522
Китайцы такие китайцы ..... Надо поговорку "Не на ступи на говно, вонять будет " немного переделать )))
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sobaka120982
1489500812
Мало!!! Надо было линчевать его ногу,и до конца карьеры играть футбол без ноги))))
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EVGEN13RUS
1489503038
А Витселя, что не сослали за удар локтем
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ijgjr
1489503323
все правильно так надо наказывать - самое главное здесь минимальная оплата только это действует на них
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serzhio1
1489504320
Хорошие, справедливые меры. Вот с кого надо брать пример! Интересно, а как китайцы наказывают тех футболистов, которые бухают, нюхают, нарушают ПДД (если таковые имеются там конечно)
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Chernyi Lis
1489512844
ни хрена себе там законы..подхалимаж какой то витселю..
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