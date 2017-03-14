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    Наступивший на ногу Витселю китайский игрок переведен в дубль до конца сезона с минимальной зарплатой

    Администрация китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» применила серьезные санкции в отношении полузащитника Цинь Шэна, который умышленно наступил на ногу бывшему игроку «Зенита» Акселю Витселю во втором туре чемпионата Китая и получил прямую красную карточку на 24-й минуте. Футболист оштрафован клубом на 40 тысяч евро и переведен в дубль до окончания сезона с минимально допустимым размером заработной платы без возможности покинуть команду в текущем году.

    «На 24-й минуте Цинь Шэн намеренно наступил на ногу соперника и сразу получил красную карточку. Его поведение противоречит спортивным принципам и является постыдным как для клуба, так и для всего китайского футбола. Это наказание послужит примером для других и улучшит понимание клубной дисциплины», – говорится в официальном заявлении руководства «Шанхай Шэньхуа».

    Напомним, игра завершилась со счетом 1:1, а Витсель забил свой дебютный гол за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в чемпионате Китая на 85-й минуте.

    Источник: ESPN

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    14.03.2017 16:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 14 марта 2017, 20:34

      ни хрена себе там законы..подхалимаж какой то витселю..

      0
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 14 марта 2017, 18:12

      Хорошие, справедливые меры. Вот с кого надо брать пример! Интересно, а как китайцы наказывают тех футболистов, которые бухают, нюхают, нарушают ПДД (если таковые имеются там конечно)

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 14 марта 2017, 17:55

      все правильно так надо наказывать - самое главное здесь минимальная оплата только это действует на них

      0
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 14 марта 2017, 17:50

      А Витселя, что не сослали за удар локтем

      0
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 14 марта 2017, 17:13

      Мало!!! Надо было линчевать его ногу,и до конца карьеры играть футбол без ноги))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 марта 2017, 17:08

      Китайцы такие китайцы .....
      Надо поговорку "Не на ступи на говно, вонять будет " немного переделать )))

      1
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 14 марта 2017, 17:02

      По-китайски, сурово и во всеуслышание

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 марта 2017, 17:00

      Вот это дисциплина, ладно хоть не расстреляли. А если серьезно, то все правильно. Нашего кокошку, за то что позорит свой клуб, давно надо на пол года на минималку, глядишь бы дошло.

      6
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      Рейтинг: +4023

      raritet > kykyi 14 марта 2017, 18:18

      Всех наших Кокош на 3 года в Китай на повышение квалификации

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > raritet 14 марта 2017, 18:21

      Да их никто как будто не приглашал, такие кривоногие бездельники там нах не нужны.Костоломов своих хватает.

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