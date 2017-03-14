Наступивший на ногу Витселю китайский игрок переведен в дубль до конца сезона с минимальной зарплатой

Администрация китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» применила серьезные санкции в отношении полузащитника Цинь Шэна, который умышленно наступил на ногу бывшему игроку «Зенита» Акселю Витселю во втором туре чемпионата Китая и получил прямую красную карточку на 24-й минуте. Футболист оштрафован клубом на 40 тысяч евро и переведен в дубль до окончания сезона с минимально допустимым размером заработной платы без возможности покинуть команду в текущем году.

«На 24-й минуте Цинь Шэн намеренно наступил на ногу соперника и сразу получил красную карточку. Его поведение противоречит спортивным принципам и является постыдным как для клуба, так и для всего китайского футбола. Это наказание послужит примером для других и улучшит понимание клубной дисциплины», – говорится в официальном заявлении руководства «Шанхай Шэньхуа».

Напомним, игра завершилась со счетом 1:1, а Витсель забил свой дебютный гол за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в чемпионате Китая на 85-й минуте.