Витсель забил дебютный гол за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», вырвав для команды ничью

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, ныне выступающий за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», отметился дебютным забитым мячом за китайскую команду.

Это произошло в матче 2-го тура национального первенства против «Шанхай Шеньхуа» (1:1). На 85-й минуте встречи 28-летний бельгиец поразил ворота соперника, принеся своей команде ничью.

Напомним, Витсель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» этой зимой из «Зенита» за 21 миллион евро. По неофициальной информации, годовой оклад футболиста в Китае составляет 25 миллионов.