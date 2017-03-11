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    Витсель забил дебютный гол за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», вырвав для команды ничью

    Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, ныне выступающий за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», отметился дебютным забитым мячом за китайскую команду.

    Это произошло в матче 2-го тура национального первенства против «Шанхай Шеньхуа» (1:1). На 85-й минуте встречи 28-летний бельгиец поразил ворота соперника, принеся своей команде ничью.

    Напомним, Витсель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» этой зимой из «Зенита» за 21 миллион евро. По неофициальной информации, годовой оклад футболиста в Китае составляет 25 миллионов.

    Источник: Twitter

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    11.03.2017 17:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 марта 2017, 18:49

      Микрофон заработал.
      Есть связь с Пекином.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 марта 2017, 18:12

      зарплата больше, чем у Халка??????

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