Витсель забил дебютный гол за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», вырвав для команды ничью

Микрофон заработал.
Есть связь с Пекином.
Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, ныне выступающий за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», отметился дебютным забитым мячом за китайскую команду.
Это произошло в матче 2-го тура национального первенства против «Шанхай Шеньхуа» (1:1). На 85-й минуте встречи 28-летний бельгиец поразил ворота соперника, принеся своей команде ничью.
Напомним, Витсель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» этой зимой из «Зенита» за 21 миллион евро. По неофициальной информации, годовой оклад футболиста в Китае составляет 25 миллионов.
¡GOL DE TIANJIN!#TevezxFOX | Witsel, que debió ser expulsado por un codazo, empató el partido. En FOX Sports y APP: https://t.co/9jHkpQAret pic.twitter.com/xFhrRfaeQ3— FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 11 марта 2017 г.