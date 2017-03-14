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    Митрофанов предложил подарить судейской комиссии РФС телевизоры

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов остался недоволен решениями главного арбитра Евгения Турбина во время матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) и предложил подарить судейской комиссии РФС, которая посчитала действия рефери верными, телевизор.

    Отметим, что наиболее спорным моментом встречи стал не засчитанный Турбиным на седьмой минуте гол петербургского клуба, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот хозяев.

    «Я думаю, все кто смотрел матч – видели, что произошло. Слышал, что наши болельщики подарили телевизоры Будогосскому и Турбину. Может быть, надо было еще и членам судейской комиссии их подарить, потому что неизвестно, видели они матч или нет. Что-то добавить сложно, руководство РФС должно разбираться с этими вопросами. Если их устраивает, как развивается российский футбол, то, наверное, тогда все в порядке», – сказал Митрофанов.

    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.03.2017 16:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 14 марта 2017, 23:56

      Не подарить, а на головы понадевать.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 марта 2017, 20:42

      митрофанов иди домой смотри свою тарелку и наслаждайся великолепной игрой Зенита особенно Кокорина и Дзюбы и супер защитника Нету который всем нам показал, что гола нету

      0
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 14 марта 2017, 18:17

      а помогут?

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 14 марта 2017, 17:06

      Нашим судьям, нужно подарить энциклопедию с правилами футбола, отправить учиться и смотреть как в Европе судят матчи. Им нужно поехать и договориться с Клатенбургом и Ховардом Уэбом, чтобы они рассказали и научили их как правильно матч судить!

      1
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > Болельщик Реал Мадрида 15 марта 2017, 00:01

      Ещё чего. Всем судьям РФПЛ по три месяца домашнего ареста. Оставшиеся матчи немцев пригласим судить.

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 14 марта 2017, 17:05

      директорам нужно решать - а не провоцировать.

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