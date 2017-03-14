Митрофанов предложил подарить судейской комиссии РФС телевизоры

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов остался недоволен решениями главного арбитра Евгения Турбина во время матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) и предложил подарить судейской комиссии РФС, которая посчитала действия рефери верными, телевизор.

Отметим, что наиболее спорным моментом встречи стал не засчитанный Турбиным на седьмой минуте гол петербургского клуба, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот хозяев.

«Я думаю, все кто смотрел матч – видели, что произошло. Слышал, что наши болельщики подарили телевизоры Будогосскому и Турбину. Может быть, надо было еще и членам судейской комиссии их подарить, потому что неизвестно, видели они матч или нет. Что-то добавить сложно, руководство РФС должно разбираться с этими вопросами. Если их устраивает, как развивается российский футбол, то, наверное, тогда все в порядке», – сказал Митрофанов.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?