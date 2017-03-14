В РФС заявили, что Турбин принял верные решения в ключевых моментах матча «Амкара» и «Зенита»

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС Евгений Калошин заявил, что контрольно-квалификационная комиссия постановила о верности решений главного арбитра Евгения Турбина в ключевых эпизодах матча 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» (1:0).

Отметим, что наиболее спорным моментом стал не засчитанный на седьмой минуте гол петербургского клуба, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот хозяев.

«На седьмой минуте матча в ситуации «гол – не гол» комиссия единогласно постановила, что невозможно по представленным и имеющимся видеоматериалам определить, пересек мяч линию ворот или нет. Но в той же ситуации ассистент главного арбитра Ринат Деушев ошибочно не зафиксировал «вне игры» у игрока «Зенита» Нету.

На 22-й минуте судья Евгений Турбин принял верное решение отменить гол «Зенита» по причине того, что изначально свободный удар был выполнен очевидно не с того места, где Артем Дзюба нарушил правило «вне игры».

На 33-й минуте ассистент судьи Антон Кобзев правильно засчитал гол в ворота команды «Зенит», поскольку игрок «Амкара» не находился в положении «вне игры». На второй компенсированной к первому тайму минуте Турбин ошибочно не вынес предупреждение игроку «Зенита» Хави Гарсии.

На 67-й минуте Турбин принял верное решение продолжить игру, поскольку нарушения правил против Дзюбы в штрафной «Амкара» не было», – сказал Калошин.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?