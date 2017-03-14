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    В РФС заявили, что Турбин принял верные решения в ключевых моментах матча «Амкара» и «Зенита»

    Представитель департамента судейства и инспектирования РФС Евгений Калошин заявил, что контрольно-квалификационная комиссия постановила о верности решений главного арбитра Евгения Турбина в ключевых эпизодах матча 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» (1:0).

    Отметим, что наиболее спорным моментом стал не засчитанный на седьмой минуте гол петербургского клуба, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот хозяев.

    «На седьмой минуте матча в ситуации «гол – не гол» комиссия единогласно постановила, что невозможно по представленным и имеющимся видеоматериалам определить, пересек мяч линию ворот или нет. Но в той же ситуации ассистент главного арбитра Ринат Деушев ошибочно не зафиксировал «вне игры» у игрока «Зенита» Нету.

    На 22-й минуте судья Евгений Турбин принял верное решение отменить гол «Зенита» по причине того, что изначально свободный удар был выполнен очевидно не с того места, где Артем Дзюба нарушил правило «вне игры».

    На 33-й минуте ассистент судьи Антон Кобзев правильно засчитал гол в ворота команды «Зенит», поскольку игрок «Амкара» не находился в положении «вне игры». На второй компенсированной к первому тайму минуте Турбин ошибочно не вынес предупреждение игроку «Зенита» Хави Гарсии.

    На 67-й минуте Турбин принял верное решение продолжить игру, поскольку нарушения правил против Дзюбы в штрафной «Амкара» не было», – сказал Калошин.

    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

    Источник: Р-Спорт

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    14.03.2017 15:01
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +319

      Beim 15 марта 2017, 14:28

      Согласен с комиссией судья не ломал игру командам, отсудил почти без ошибок, и те ошибки, что были в пользу зенита.
      1) нету в офсайде, не позволил защитнику добраться до мяча и выбить его с ленточки.
      2)не дал желтую гарсии.
      А по поводу пенальти на дзюбе я бы тоже не поставил, похоже что контакт не большой и был, но желание дзюбы упасть в том эпизоде было явно сильнее контакта.
      А если еще пересмотреть голы дзюбы и как он зарабатывал пенальти во всех матчах, то там 50% нужно отменять было голов и пенальти, ибо дзюба почти всегда сам нарушает правила, но судья почему то не видит, и болельщики зенита, что то не собирают петиции по тем моментам когда ошибки в пользу зенита

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 марта 2017, 00:59

      Все жулики!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 15 марта 2017, 00:13

      Вывод из этой бодяги один - судья всегда прав.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 14 марта 2017, 20:01

      Это просто ржака какая то или зеркало с обратной стороны.
      Эти черти из Питера сейчас ведут себя точно так же как мы себя вели после матча в Питере, где Спартак просто чисто засудили.А если точнее, этот матч похож на матч в Самаре.Где и судейство было ни какое и играли мы не поймёшь как, за что и были биты.Зато какова экспансия у питерских оборванцев.Фиг докажешь, что у них уже даже не соринка в глазу, а бревно целое. И не в глазу, а кое где пониже.Там.После файера приблудилось.

      -2
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      Рейтинг: +271

      artem 81 14 марта 2017, 19:46

      Похер как играл Зенит, но такой гол надо засчитывать, не факт что дзюба сам упал, нонезасчитанный гол это пиз...ц

      0
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      Рейтинг: +345

      Наварх 14 марта 2017, 19:01

      Много курят в РФС, если теперь в открытую врут, арбитр откровенно засудил одну из команд, а теперь кричат он прав. Арбитр тупо отомстил за свою 3-х летнюю дисквалификацию из-за прошлой ошибки в матче Зенита.

      -2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 марта 2017, 18:35

      А в остальных моментах штрафные пробивались "прям с ТОГО места", где было нарушение! Ведь больше он не заставлял повторно пробивать штрафные и свободные! И после всего этого "детского лепета" ККК у болельщиков появится доверие к судейскому корпусу? Никогда не поверю! И в честность российских судей тем более!

      0
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      Рейтинг: +293

      VVK13 14 марта 2017, 18:01

      вот читают коменты и аху...е, я сейчас не за судей, если инспектор вынес неуд, а комиссия сказала норм, значит инспектор говно или комиссия, но я о другом при чем тут спартак? вспомните очный матч, судья подарил победу, с крыльми тоже почудили, но и спартак там играл просто ужас, как и зенит с амкаром. Так что не ищете причин в поражение кроме как собственная игра, а то забыли уже как без помощи людей в черном играть.

      3
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 14 марта 2017, 17:50

      Это по-нашему. Своих не бросаем!

      0
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 14 марта 2017, 17:41

      Ну, если контрольно-квалификационная комиссия постановила о верности решений главного арбитра Евгения Турбина, тогда туши свет, кина не будет................

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