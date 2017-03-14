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  • В РФС заявили, что Турбин принял верные решения в ключевых моментах матча «Амкара» и «Зенита»

В РФС заявили, что Турбин принял верные решения в ключевых моментах матча «Амкара» и «Зенита»

14 марта 2017, 15:01
24

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС Евгений Калошин заявил, что контрольно-квалификационная комиссия постановила о верности решений главного арбитра Евгения Турбина в ключевых эпизодах матча 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» (1:0).

Отметим, что наиболее спорным моментом стал не засчитанный на седьмой минуте гол петербургского клуба, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот хозяев.

«На седьмой минуте матча в ситуации «гол – не гол» комиссия единогласно постановила, что невозможно по представленным и имеющимся видеоматериалам определить, пересек мяч линию ворот или нет. Но в той же ситуации ассистент главного арбитра Ринат Деушев ошибочно не зафиксировал «вне игры» у игрока «Зенита» Нету.

На 22-й минуте судья Евгений Турбин принял верное решение отменить гол «Зенита» по причине того, что изначально свободный удар был выполнен очевидно не с того места, где Артем Дзюба нарушил правило «вне игры».

На 33-й минуте ассистент судьи Антон Кобзев правильно засчитал гол в ворота команды «Зенит», поскольку игрок «Амкара» не находился в положении «вне игры». На второй компенсированной к первому тайму минуте Турбин ошибочно не вынес предупреждение игроку «Зенита» Хави Гарсии.

На 67-й минуте Турбин принял верное решение продолжить игру, поскольку нарушения правил против Дзюбы в штрафной «Амкара» не было», – сказал Калошин.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Турбин Евгений
Комментарии (24)
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forward33
1489493307
Так Уефа защищало Айтекина, который Барсе подсуживал. Любишь Зенит не любишь, но правила должны быть одинаковы для всех, а Зеня забил два чистых гола, ну как можно было их не увидеть?
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vladimir-7
1489493641
ККК "молодцы" своих защищают как только можно и даже нельзя. Один не добежал, другой не видел мяча, а третий сидел далеко. Так зачем они нужны?
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maksspartak
1489493785
Ворон ворону глаз не выклюет )))
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Zenit & MU
1489495320
Доходит до смешного - кто же из них будет говорить что судья не прав??? Они же сами его туда поставили и сказали суди (может даже и как судить сказали), а сейчас скажут что все не правильно? И не тот факт что играл Зенит и Амкар, это происходит в нашем судействе сплошь и рядом. Зачем такие судьи нужны??? Со спортшкол возьмите пацанов, они лучше отсудят, чем эти зажравшиеся судьишки, которые даже экзамены сдать не могут!!!
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Сармат Ростов
1489495544
Ну вот и разобрались. Конечно, гол из вне игры устроил бы Питер, а Амкар никто бы и не слушал.
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Frank Lampard86
1489496501
беспредел
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Zeff
1489496730
Так судьи, помогая Спартаку, к концу сезона вконец опозорятся. Выдайте уже Спартаку золотые медали и закройте этот позорный чемпионат.
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Nevsky_RU
1489500479
"комиссия единогласно постановила, что невозможно по представленным и имеющимся видеоматериалам определить, пересек мяч линию ворот или нет" - это пиздец)) Еще до повтора всё должен был определить судья на линии. Иначе для чего он? А то что главному было не видно... Представьте пожар, стоят пожарники и не понимают пожар это или нет. Или гопота отжимает мобильник, а патруль полиции в непонятках что вообще происходит. И главное все стоят подальше, что бы на крайняк можно было сказать - ёпта, далековато было, да и прохожие обзор загородили.
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Наварх
1489507262
Много курят в РФС, если теперь в открытую врут, арбитр откровенно засудил одну из команд, а теперь кричат он прав. Арбитр тупо отомстил за свою 3-х летнюю дисквалификацию из-за прошлой ошибки в матче Зенита.
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Мары
1489510915
Это просто ржака какая то или зеркало с обратной стороны. Эти черти из Питера сейчас ведут себя точно так же как мы себя вели после матча в Питере, где Спартак просто чисто засудили.А если точнее, этот матч похож на матч в Самаре.Где и судейство было ни какое и играли мы не поймёшь как, за что и были биты.Зато какова экспансия у питерских оборванцев.Фиг докажешь, что у них уже даже не соринка в глазу, а бревно целое. И не в глазу, а кое где пониже.Там.После файера приблудилось.
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