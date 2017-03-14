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    Фанат «Хайдука» пытался напасть на арбитра с железным прутом

    В ходе встречи «Хайдука» и «Риеки» в 24-м туре чемпионата Хорватии на поле прорвался фанат команды хозяев с закрытым лицом в спортивной экипировке и пытался атаковать арбитра, держа в руке железный прут. Судья сумел избежать преследования благодаря игрокам и персоналу стадиона, после чего неизвестный нападавший отправился к фанатской трибуне, а затем без сопротивления сдался правоохранителям.

    Что касается результата матча, соперники сыграли вничью со счетом 1:1, заработав восемь предупреждений на двоих.

    Источник: Twitter

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    14.03.2017 15:52
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 14 марта 2017, 17:05

      Жестко

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