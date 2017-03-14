Фанат «Хайдука» пытался напасть на арбитра с железным прутом

В ходе встречи «Хайдука» и «Риеки» в 24-м туре чемпионата Хорватии на поле прорвался фанат команды хозяев с закрытым лицом в спортивной экипировке и пытался атаковать арбитра, держа в руке железный прут. Судья сумел избежать преследования благодаря игрокам и персоналу стадиона, после чего неизвестный нападавший отправился к фанатской трибуне, а затем без сопротивления сдался правоохранителям.

Что касается результата матча, соперники сыграли вничью со счетом 1:1, заработав восемь предупреждений на двоих.